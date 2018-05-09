遲緩兒畫出一片天 7歲舉辦個人畫展

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）即將滿七歲的柏丞因染色體極小片段的缺損導致發展遲緩，但在繪畫上展現出豐富想像力及色彩敏銳度，榮獲彰化縣106年度『童畫心世界』繪畫比賽，並於昨（8）日在彰基兒童醫院二樓門診區舉辦畫展。

柏丞在彰基正常出生，但發展遲緩一直困擾著父母及家人，雖然獲得彰基兒童醫院的許多專家醫師的協助，歷經各種先進儀器、內分泌、神經肌肉切片等檢測，但都找不出原因，直到進行DNA基因晶片檢測分析，才發現原來柏丞的遺傳基因在第3號染色體短臂有片斷擴增及第18號染色體長臂有片段缺失，影響生長遲緩及智能障礙等臨床症狀。

柏丞就讀大成國小特教二班，言語上發展上雖和同齡小孩有落差，但在色彩繽紛的世界裡，畫出自己的一片天空。彰基醫療團隊表示，雖然自身的基因無法改變，但是一定可以利用後天的訓練來啟發柏丞的潛能。

隨著時間柏丞也在成長，發現每次來門診，就是他埋頭塗鴉的時間，一張門診掛號單的背面白紙就是他的創作圖。 從單調重複一直寫的天文符號 ? 到可以寫出他自己的名字，柏丞的發展神速進步就是爸媽辛勞付出的代價。

柏丞媽媽梁嘉妮表示，樂觀面對於孩子的狀況，積極進行復健，雖然有一段低潮期，但很快的調適心情。家庭有這樣的孩子，我們要去接受，並且配合醫師積極進行復健，復健對他們而言真的很重要，可能短期內看不到成果，但長時間下來進步很大。對她來說，看到孩子的進步，就是最好的母親節禮物，也感激醫療團隊及黃老師對孩子的努力付出。