移工權益守護列車   駛進宜蘭南方澳

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）隨著台灣移工人數突破67萬，為使在台移工了解自身權益並普及法律相關知識，移民署宜蘭縣服務站昨（08）日上午在宜蘭縣南方澳漁港旁的遊客服務中心廣場舉辦「移工權益守護（行動）列車」活動。

許多移工來台之際總懷淘金夢，但面對語言文化雙重隔閡，若不幸遇到惡僱主，除了忍氣吞聲別無他法。宜蘭縣近海圍網漁業協會與移民署宜蘭縣服務站合作，並邀請越南語通譯高麗君提供同步翻譯，向移（漁）工講述防制人口販運法令宣導及移工們容易觸犯的刑事案件，如公共危險、毒品或竊盜等類型進行講述，發放宣傳文宣給在場的移（漁）工。

一位來自印尼的移工阿路表示，感謝移民署這麼關心我們外籍移工的權益，經由移民署的解釋，知道自身權益與一些必須避免觸犯的刑事案件，其實南方澳的僱主船長們對我們都相當好，我覺得能在這裡工作很幸運。

提供越南語通譯的高麗君，曾從事仲介公司翻譯，因此相當了解移工可能在不熟悉法規的情況下，不小心觸法的情況，她表示，很高興有這個機會到南方澳漁港參加這個活動，為越南移工們提供通譯服務。

宜蘭縣服務站簡聰洲主任表示：希望藉由本日的活動可以讓移工朋友們知道，移工們並不孤單，移民署不論是社會扶助、社會救助及社會防衛機制，將會是移工們堅強的依靠永遠的守護者。就讓政府、雇主及移工朋友一起努力來守護移工權益、共創樂業環境。

移民署宜蘭縣服務站昨日在宜蘭縣南方澳漁港旁的遊客方服務中心廣場舉辦「移工權益守護（行動）列車」活動。（移民署提供）