Google年度開發者大會 端出AI智慧功能

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）Google 週二（8日）舉行了年度開發者大會，主打AI人工智慧，推出一連串實用新功能，號稱要讓使用者的生活更便利。

其中一大亮點，莫過於將擴增實境技術（Augmented Reality，AR）與Google Maps做結合，使用者在查詢地圖時，螢幕上會跳出箭頭甚或卡通人物，指引路線，底圖則是實境街景，給人耳目一新的感受。

若干功能則是要讓Android用戶適時放鬆，例如調到「shush（噓）」模式後，將手機正面朝下置於桌上，就會自動進入「請勿打擾」模式；而「放鬆下來（wind down）」功能，則會將螢幕色彩調成灰階，有助使用者睡前與外界斷開連結。

Gmail也導入了「自動完成（autocomplete）」功能，透過機器學習（machine learning）科技，系統會自動為寫了一半的句子提出建議。

至於Google Photos 應用程式，則會自動辨識照片中是否有使用者的Google聯絡人，讓用戶決定是否要與該朋友分享照片。此外，還能將照片轉為PDF檔、自動為黑白照片添加色彩，或將照片部分編輯成黑白色。

Google Assistant數位管家，多了幾位新的人聲，包括美國歌手約翰傳奇（John Legend）。Google也正研發新功能，不久後數位管家就能提供更多生活事務協助，包括餐廳訂位等。

此外，Google的最新Android手機軟體「Android P」也將導入智能學習，包括教導電池如何適應用戶使用apps的方式，達到節能之效。原本隨著現場燈光自動調整螢幕明暗的功能，也會進化成研究用戶的手動調節習慣後，再做調整。

Google 年度開發者大會，現場萬頭鑽動。（美聯社）