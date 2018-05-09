台灣世界遺產潛力點　張智銘鏡頭下的棲蘭山檜木林 (下)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北專訪報導）「山林之大難以想像！你不走進去是無法找到故事的。」他是張智銘、宜蘭羅東人，從事商業攝影25年，憑著對母親與家人的愛決定為自己的家鄉、自己熱愛的這塊土地做些事。台灣「世界遺產潛力點」棲蘭山林區的原生檜木林的神木，成了他鏡頭下千分之一秒的主角。

台灣世界遺產潛力點 張智銘鏡頭下的棲蘭山檜木林 (上)

我相信背後有一股力量在推動我.....

張智銘說，整個森林的拍攝都是從巨觀一路到微觀。雖然工作很辛苦，但老天爺與神木一直很幫忙，因為每一張照片的呈現都是他們一起合作，才能將每棵千年大樹的神韻與生命力表現出來。

他表示，在這整個過程中，我一直相信，我只相信神木一直默默的保護我，甚至是它知道它要下來被大家看到。尤其是那些因為年紀大了、行動不便、甚至是無法親臨山林的人，它希望可以讓他們透過不一樣的視角，感受山林之美，與他們進行一場場生命的對話。

攝影展場營造仰天觀賞神木之雄偉與高大、還有四季的變化。（照片由True Blue Studio提供）

每一次進入山林，張智銘都帶著一顆誠敬的心去拍攝，去尋找題材。「不求多，只求今天能帶兩張作品下山就好了。」他回憶，在很多次的拍攝中，當我要取這些畫面的時候，神木給的感覺無論是在有形或無形中，都會讓人感覺到它們在從旁協助。當他把三腳架架好時，就像是說好了一樣，陽光灑落或是雲霧進來，一轉眼整個畫面變得無比豐富，只要有去過山林的人都知道，山裡的天氣不是你我可以掌控的；一切瞬息萬變。

擦傷、摔壞20幾萬的專業攝影機 都抵擋不了熱情

在拍攝過程中，最難就是取景方式。有別於人物拍攝是由人去配合攝影師左右移動與擺姿勢。到山林裡，攝影師只能自求多福了，因為他必須自行想辦法，克服萬難尋找最適合的角度，才能捕抓到神木最自然唯美的力、形、色。

張智銘一直都用嚴謹的態度做事，每一張照片的呈現必須保留原始樣貌。因此，在按下快門之前，從找角度、找景等各種前置作業都要準備好，只為捕抓那永恆的瞬間。他的太太任家寶補充，他的照片不用PS（修圖），從膠捲感光時代開始，每一位拿到底片的人都知道，他手上那一張就是最「原始」的照片，這樣的態度已經變成一種習慣。

張智銘攝影師進入棲蘭山林區的工作照片。（照片由True Blue Studio提供）

台灣「世界遺產潛力點」 籲大家一同守護

在「一森一勢」籌備過程中，最令人惋惜的是2016年梅姬颱風吹倒兩棵千年神木及帶給棲蘭山的災害，那時張智銘和他的團隊剛取得入山許可，對於風災過後的景像，「真的令人痛心」。2018年2月剛好有一道寒流，溫度低到可以將棲蘭神木園蓋上厚厚的白雪，當時正在思索如何呈現「冬景與樹木的生命的韌性時」，就像上天聽到了他的願望一般，應其所求，讓他留下這歷史性的一刻。

張智銘於是用「力」、「形」、「色」、「幻」、「逝」、「心」表現神木的「成、住、壞、空」，並讓觀賞者透過欣賞作品與各自心境的不同，從內觀到生命的對談，在舒服的展覽空間裡裡一邊看照片一邊聽鳥叫聲；走進「神殿」欣賞神木的四季之美。當然，這個展覽主要呼籲大眾一起來保護這些國寶神木，未來若有機會親臨棲蘭木園或任何國家保護區時，記得不要破壞大自然，要一起保護環境，保護台灣的國寶。

2018年2月剛好有一道寒流，溫度低到可以將棲蘭神木園蓋上厚厚的白雪。（照片由True Blue Studio提供）

護樹 展場看不到導覽手冊

記者好奇的問「一森一勢」與「the Formation」的由來時，張智銘笑笑的說，主角不是他而是神木。至於未來還有那些規劃呢？張智銘表示，只要他身強體壯，就會背著攝影機入山取景，無論是在宜蘭還是其他山林，他都會去。

是否還會有其他展覽呢？答案是肯定的。下一個攝影展預計6月初回到家鄉舉辦，宜蘭羅東的文化廣場。至於會不會出版攝影集，他說，看過神木所經歷的種種，他和太太都還在考慮要不要「砍樹」印刷，畢竟現在大家都人手一機了，數位化或許還可以保留神木之美，並能透過網路的便利性讓世界各地的朋友們，看到寶島台灣的山林之美。

「冬景與樹木的生命的韌性時」，就像上天聽到了攝影師的願望一般，應其所求，讓他留下這歷史性的一刻。（照片由True Blue Studio提供）