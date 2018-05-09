台灣世界遺產潛力點　張智銘鏡頭下的棲蘭山檜木林 (上)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北專訪報導）「山林之大難以想像！你不走進去是無法找到故事的。」他是張智銘、宜蘭羅東人，從事商業攝影25年，憑著對母親與家人的愛，決定為自己的家鄉、自己熱愛的這塊土地做些事。台灣「世界遺產潛力點」棲蘭山林區原生檜木林的神木，成了他鏡頭下千分之一秒的主角。

生命的故事 一點一滴展開

張智銘表示，在我陪伴與照顧母親那段時間，在進出醫院都可以看到並感受到不少生命的故事。於是心想，或許我能為我媽、我的家鄉和台灣做些什麼。回顧二十多年來的工作歷程，我一直都在拍流行、拍商業、拍廣告、拍明星，對我來講，這些都是工作，那麼我的作品呢？我捫心自問，是不是應該留下一些有意義的故事？

神木最自然微美的力、形、色。（照片由True Blue Studio提供）

為了籌備新攝影展，50歲的張智銘在長達一年半的時間裡，每天早上醒來第一件事就是看氣象預報，看宜蘭天氣預報這個習慣，漸漸成了他每次滑手機瀏覽其他頁面前必做的事。也許是老天爺賞臉，也許是感應到千年神木的呼喊，也許是與大地相感應，宛如行軍團、每天帶著牽手任家寶小姐與厚重的設備南北二地跑，只為了讓美麗雄偉的千年神木用最美的姿態走進鏡頭裡。

張智銘攝影師最喜歡的一張照片。他說，宛如雙手環保於前，神木用祂的方式修復受傷的地方。（照片由True Blue Studio提供）

張智銘在訪談中說，他沒有宗教信仰的包袱，但卻「深深相信這一路走來都有神木與廣大森林的庇祐」。他說，這個山林很大，整個涵蓋範圍從宜蘭、新竹到桃園，足足涵蓋了三個縣市。他試問，在如此大的範圍裡，我要怎麼拍呢？於是開始熟悉山林，透過漫步在森林裡仰望、微觀、傾聽、呼吸，用心與神木對話；讓上千歲的神木分享它們的故事。

從5萬多張相片中挑選出46張辦攝影展

一切考驗著張智銘的智慧。從中正預校一路讀到海軍官校，因為希望讓工作能結合專業與興趣，7年的官校生活為他的做人做事態度打好基礎；做事有條有理，還有方向。也許是走到生命的轉折點了吧，在原始山林漫步的他，發現「在參天神木之下，人之渺小只能仰之彌高」，唯有放低姿態才能聽到每一棵上千年神木訴說的故事。

原本攀附在大樹上的藤，隨著時間而脫落，形成另一種共生共存的態勢。（照片由True Blue Studio提供）

「修正、不停的調整角度，一直到有畫面為止」，張智銘從眼前廣大範圍一直縮小範圍、一直縮到樹皮的微小範圍，讓神木賜予他故事。他說，我不熟悉這個生態、也不熟悉山林。但看著這些神木共生、共榮、共競、共亡，還有這些年歷經颱風、雨淋、土石流等，大地變遷早已在神木上刻滿了各種歲月的痕跡。

張智銘強調，我不是在做生態紀錄。這些樹皮的故事，在每一天、每一年所面對的早晚、風吹雨淋與春夏秋冬，在面對每一個季節，造就了那一層厚厚的樹皮，對我來講那是生命的厚度，加上其他依附在上面的苔鮮與其他植物和微生物，其生命密碼顯得更加瑰麗。

台灣世界遺產潛力點 張智銘鏡頭下的棲蘭山檜木林 (下)

這些神木共生、共榮、共競、共亡，還有這些年歷經颱風、雨淋、土石流等，大地變遷早已在神木上刻滿了各種歲月的痕跡。（照片由True Blue Studio提供）