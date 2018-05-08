西門紅樓《台灣的味道》攝影展 品味記憶的味道

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）隨著時代的交替，台北的商圈重鎮逐漸東移，但儘管東區再熱鬧，年輕不敗的西門町永不老。西門紅樓承載著地方歷史軌跡，更延續百年文化，《台灣的味道》特展透過攝影藝術家-王桂郎(阿郎兄)的鏡頭，回溯過去西門商圈的繁榮景象，挑選中華路與西門町一帶近一甲子的寶貴照片，紀錄著古早台灣農村生活點滴，展期於5月8日至6月30日於西門紅樓中央展區展出，延續黑白照片帶來的感動。



時光拉回至1970至1979年，正是台灣經濟起飛的年代，國民政府推行改善基礎建設，是老一輩長者無法忘懷的時期。《台灣的味道》將一張張老照片賦予新生命，運用數位科技讓黑白照片以投影方式動態展出，彷彿照片中的畫面真實呈現在眼前，每一張照片都是一個故事、一段歷史，維繫著人與景的情感，阿郎兄感性的紀錄下十大建設後農村的演變，而這些畫面也成為鏡頭下寶貴的產物。除此之外，本次展覽更特別展出阿郎兄多年珍藏的骨董相機及攝影老件，值得民眾親臨現場品味五十年老記憶所傳承的味道。



同時與民眾分享《台灣的味道》的經典回顧，展覽期間於西門紅樓臉書粉絲團打卡按讚，即可獲得《台灣的味道》明信片一張(數量有限送完為止)。此外，逛累了還可到今年三月全新開幕的「紅樓茶坊」及「紅樓選品」走走，明亮且舒適的空間，邀您在百年古蹟內品嘗台灣好茶，選購紅樓精選台灣文創商品，詳細活動資訊請上西門紅樓官網查詢。