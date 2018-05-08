台北天成大飯店感恩推出母親節歡聚饗宴　精緻桌菜NT$12,000+10%起

溫馨五月天、春暉慈母心，2018/5/12~5/13台北天成大飯店推出「母親節歡聚饗宴」，精心獻藝「櫻桃片皮鴨」、「起士焗大蝦」、「蹄筋美烏參」等豐盛佳餚，10人桌菜NT$12,000+10%起，訂席即贈寵愛媽咪6吋蛋糕一個、全家福照片以及康乃馨，歡迎今年帶著辛勞的媽媽來飯店享受溫馨十足的母親節饗宴。

台北天成大飯店母親節歡聚饗宴共匯集12道珍饈美饌，「烏魚子拼盤」大氣呈現烏魚子冷盤料理，佐以青蔥齒頰留香，「雪蛤海皇羹」選用上等雪蛤，搭配蝦仁、白玉貝、筍丁及蟹肉，略勾芡打造醇厚羹湯，味美甘甜；「起士焗大蝦」將起士與高湯煨煮蝦子至熟，勾芡後灑上烘烤過的巴西里末，融合中西式做法，滋味獨特迷人；「櫻桃片皮鴨」選用遠近馳名的宜蘭櫻桃鴨，採掛爐烘烤的方式呈現出外油亮酥、肉質細緻的好滋味，搭配手工特製餅皮，佐以甜麵醬夾上青蔥與小黃瓜，鴨肉鮮香、蔥與小黃瓜脆、餅皮裹住美味，這正是享用櫻桃鴨最完美的吃法。

另道「荷香抱珍珠」則是取開陽、肉絲融入長糯米，搭配荷葉一同入蒸籠，演繹出軟糯Q彈的油飯，一上桌油飯飄散著荷葉香，讓人食指大動；「蹄筋美烏參」選用軟嫩Q彈的豬蹄筋與上等的烏參，淋上醬油、蠔油，以紅燒的手法烹煮鹹香入味；「牛肝菌燉雞盅」採用上等牛肝菌，搭配土雞慢火燉煮2小時，滋味醇厚濃郁；另有「百果煨津白」、「蔥香石斑魚」等美饌，以及融入綿密紅豆餡打造而成的「玫瑰豆沙包」、「椰汁西米露」、「四季鮮水果」等甜點，如此多樣化的菜色，為您打造豐盛飽足的母親節盛宴。

除了主廚團隊精心獻藝的豐盛料理，凡預訂桌席即贈天成飯店集團六國麵包坊西點主廚今年精心推出的6吋「奉獻的愛」紅心芭樂起士蛋糕一個，濃郁起士內餡注入新鮮紅心芭樂果泥，頂端淋上主廚精心調製的紅心芭樂醬，再以風乾紅心芭樂妝點，入口絲滑綿密，香濃起士帶著芭樂清香，爽口不甜膩，以濃情蛋糕融化慈母心；另贈送康乃馨及全家福照片，讓您獻上對媽咪最真摯的感謝，並將闔家歡聚的溫馨時刻恆久保存起來。

天成飯店集團品牌行銷公關副總監趙芝綺表示：「台北天成大飯店座落於捷運台北車站M3出口旁，地理位置絕佳、交通便捷，向來是聚餐的首選之一，而母親節為飯店餐飲業旺季之一，主廚團隊更是為此大顯廚藝，精湛的料理手法包含清蒸、紅燒、烘烤、燉煮等方式，呈現出精緻味美的海陸饗宴，邀請媽咪於佳節盡情品味。」