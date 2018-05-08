雲門本週倫敦演出《關於島嶼》　泰晤士報大篇幅報導

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）正在進行五十天歐洲巡演的雲門舞集昨日（5月6日）抵達倫敦。泰晤士報（The Times）週日文化特刊以「上升，上升，離去/林懷民談退休和關於島嶼（Up, up and away）」為題，針對雲門舞集以及創辦人林懷民撰寫長篇報導。

泰晤士報作者莎拉．克蘭普頓去年十一月專程到台北觀賞《關於島嶼》首演，訪問雲門。她表示，雲門的創立是台灣退出聯合國後，追尋國家文化認同的表徵。四十五年後，雲門已是台灣最重要的文化機構之一。前年，林懷民發生車禍，撞倒他的駕駛天天打電話到醫院問候。克蘭普頓說，他必然知道自己已經闖下「國家級的災禍」。

林懷民創辦華語世界第一個當代舞團，募款維繫舞團，創作舞蹈，全球演出，長年舉辦多達三萬多人參加的戶外公演，又推動學童舞蹈教育。他對社會的貢獻如此繁多，常常讓人忘了他是「與碧娜．鮑許，模斯．康寧漢，威廉．佛塞同等級，當代最重要的編舞家之一」。

她旁觀雲門舞者接受內家功訓練的情況，察覺到他們凝神聚氣，有如武士。那正是雲門的特色。演出時那份專注，把觀眾帶到一種精神境界，當代舞蹈罕見。《關於島嶼》保有這項特質，卻比以往的作品多了政治性與急迫感，動作更快，更尖銳，更黑暗，以台灣苦難的歷史為跳板，思忖普世的暴亂與希望。但是從詩句，漢字，蔣勳口白的運用，都可以看出林懷民對故鄉不渝的關愛。

克蘭普頓覺得林懷民是個溫和而調皮的人。問起為何宣布明年底退休，他開玩笑的說，不可以讓年輕人變成查爾斯王子。但他很明白，碧娜．鮑許往生後，舞團的掙扎。康寧漢往生兩年後，舞團解散。但「雲門屬於台灣人民。不是我的。」他希望協助舞團順利過渡到新的時代。

《關於島嶼》在德國舞動舞蹈節四場演出，觀眾場場起立喝采。泰晤士報週日文化特刊也把這齣舞作選為本週最應注目的舞蹈節目，向讀者推薦。

雲門本週三起在沙德勒之井劇院，連演四場《關於島嶼》。這是雲門第十次在倫敦的公演。舞團隨後將赴巴黎、里斯本、德勒斯登、普羅旺斯埃克斯等城繼續演出，預定六月中旬返台。