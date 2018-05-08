2018台北電影節國際新導演競賽 2台片入選

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北採訪報導）台北電影節「國際新導演競賽」，今(8)日在臺北文創大樓舉行記者會，今年共有來自88個國家的553件作品角逐該獎項，報名人數更是五年前的兩倍，其中五部是女性導演、五部片子將在台北電影節亞洲首映、一部是全球首映，入選的十二部佳片將角逐新台幣六十萬的首獎。

「國際新導演競賽」是台灣影展針對新導演首部與第二部的長片國際競賽，吸引來自全球、最具潛力的新秀導演報名角逐，今年入選的影片來自亞洲、歐洲、美洲，更有兩部台灣電影強勢入選，劇組也將到場分享入選心得，台灣導演徐譽庭、許艷幟的首部劇情長片《誰先愛上他的》與黃榮昇導演的《小美》也強勢入圍，即將與其他十部強片角逐該獎項。

在國際新導演競賽入選公布記者會上，《誰先愛上他的》導演徐譽庭表示，以前常抱怨導演沒把她的劇本拍好，直到自己下苦海初執電影導筒才明白導演的辛苦，而許智彥在接獲徐譽庭的合作邀約時便一口答應，不同世代的兩人初次合作，徐譽庭雖然常常念許智彥，但也給予他很大的發揮空間；而飾演男主角的邱澤說，這是他演過最美的愛情故事，其中有一場哭戲更是拍了16次才拍完。

黃榮昇導演則表示《小美》從柏林影展首映到香港電影節，最後回到台灣，很感謝台北電影節，也期待與台灣觀眾見面；繼《大佛普拉斯》後，鍾孟宏攜手新導演再度擔任監製，他透露從監製的角度看到很多身為導演時看不到的，也發現台灣有許多優秀的新演員。飾演小美房東的陳以文，則為了角色上網搜尋影片，揣摩香港口音。

資深監製鍾孟宏表示，除了很開心能夠和新導演共創一些東西，自己從新導演身上看到自己拍片的盲點，過去自己拍攝喜歡用固定班底，然而繼《大佛普拉斯》到這次的《小美》，和新銳導演以及過去沒合作過的演員一起工作讓他意識到，相較於中國龐大的電影拍攝資源，台灣只有熱情的創作者，所以更應該讓更多人聚在一起做更多作品。

「國際新導演競賽」為台灣唯一新銳導演長片國際競賽，凡執導第一、二部長片的各國導演，皆可報名。入選影片將於6月28日至7月14日於台北市中山堂、新光影城及光點華山電影館舉行放映，這十二部作品的劇組代表也將在台北電影節期間來到現場，和影迷們面對面交流、暢談拍攝故事。競賽結果將於7月3日頒獎典禮上正式揭曉，詳情請密切關注台北電影節官網及Facebook粉絲專頁。