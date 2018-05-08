盼擁有蘋果100%股權卻沒使用過產品 巴菲特：不太敢鼓起勇氣

（台灣英文新聞 / 黃慧瑜​ 綜合外電報導）股神巴菲特7日接受美國媒體訪問時，除了盛讚蘋果開發出消費者忠誠度極高的產品，也表示將在適當的價格加碼買進蘋果股票，但他也透露，雖然自己非常偏愛蘋果，希望可以100%擁有他；然而他同時也承認，自己還沒有勇氣使用iPhone。

波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）的CEO巴菲特告訴美國媒體，有人送他一支iPhone X，但他還沒拆封使用。他說：「對方人非常好，他甚至寫了一封信告訴我詳細的使用方式，有點讓我覺得他把我當成三歲小孩在解釋，其實我不太敢鼓起勇氣，不過未來我會用的。」

記者進一步追問一旁的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）副董事長查理·芒格（Charlie Munger）是否用過iPhone？他也馬上表示：「當然沒有。」

儘管兩人皆沒有使用過蘋果的產品，但他們皆表示對該公司的管理方式以及產品抱持樂觀的態度。而就在巴菲特表示希望100%擁有蘋果的股權後，該公司的股價7日早盤勁揚2.07%，來到每股187.64美元，再度改寫歷史新高。

巴菲特說：「蘋果在消費者心目中有著一定的地位，這對蘋果公司來說是『非常、非常、非常有用的』。」