計算能量擠進世界百大　新超級電腦「台灣杉」啟用

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）科技部國研院國網中心砸下4.3億元建置的超級電腦「台灣杉」，不但是國內首部計算能量達Peta等級的公用計算主機，計算能量更排名世界第95名，啟用後將對台灣科研發展有重大貢獻。

中央社報導，「台灣杉」在去年世界500強的超級電腦計算能量中，排名95名，能源效率更排名31名，表現優異。



《自由》報導，「台灣杉」也是國內首部對外公開服務的Peta超級電腦，國網中心指出，舊款超級電腦「御風者」預計8、9月會除役，「台灣杉」今天啟用後，將開放給產學各界使用，且僅收成本價的使用費。

國研院今(8）日宣布，超級電腦「台灣杉」正式加入科研服務行列。綜合中央社與《自由》報導，國網中心表示，為解決國內高速計算資源不足的問題，中心建置新一代Peta級高速計算主機，並以台灣特有樹種「台灣杉TAIWANIA」命名。

其目的是希望這台Peta級超級電腦就像「台灣杉」一樣，作為穩固台灣科技研究的重要基石。「台灣杉」樹形優美、木材材質很優，為原生台灣的特有針葉樹，近年廣為裁植。

科技部國家實驗研究院高速網路與計算中心，花了約2年時間，建置新一代Peta級高速計算主機「台灣杉」。國網中心指出，台灣杉由630個純CPU計算節點，以及64個CPU附加GPU加速器計算節點，所共同組成，擁有25200個Intel CPU核心、256個NVIDIA P100 GPU及3.4 PBytes巨量儲存。​

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在CPU計算能量部分，中心指出，計算實測最高可達1.33 PFLOPS（1 PFLOPS代表每秒執行一千兆次浮點運算），計算能量大約為國網中心原有「御風者」ALPS高速計算主機的7倍。若加上GPU計算能量，將超過1.7 PFLOPS，是國內首部計算能量達Peta等級的公用計算主機。

國網中心指出，不但速度更快，「台灣杉」還具有更節能、機櫃占地面積更小、更好用及更安全的特點。在節能表現上，其能源效率達4 GFLOPS/W，和「御風者」相較，每瓦的運算量提升近10倍。

同時因採高密度設計，「台灣杉」僅使用了18個機櫃，占地約10坪面積，僅為「御風者」主機的三分之一。

《自由》引述國網中心主任謝錫堃說，有了「台灣杉」加入，將可大力支援國內各界，挑戰更困難與複雜的多元研究課題，協助增進研究的精度與廣度。

以空污PM2.5之分析為例，透過「台灣杉」的高速計算能力，可以納入更多污染因子進行計算，更準確、迅速地分析更大範圍的空污分布趨勢，協助政府進行空污模擬與預警。

謝錫堃表示，在國際爭相發展的精準醫療課題上，「台灣杉」可大幅縮短基因體解碼與疾病診斷的時間，在腦科學議題也可協助國內的頂尖研究團隊，從只有13萬個神經元的果蠅腦，跨進有7000萬個神經元的小鼠腦神經網路圖譜繪製工作，對帕金森氏症、阿茲海默症等進行更深入的研究。

中央社引述謝錫堃說，原有的超級電腦「御風者」已經使用7年時間，早就超過服務年限，且計算資源也不足使用，無法因應現在計算能量越來越大的科學等研究。因此，國網中心花費新台幣4億3000萬元左右經費，建置超級電腦「台灣杉」。

國網中心設施服務組副組長盧鴻復說，舊款超級電腦「御風者」預計8、9月會除役，「台灣杉」今天啟用後，將開放給產學各界使用，且僅收成本價的使用費。

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