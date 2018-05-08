腸病毒急診人次連兩週上升 上週近6千人

(台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導)天氣漸熱，腸病毒即將進入高峰期，上週雖沒新增重症個案，但門急診就診人次持續上升，提醒家長和教托育機構不可掉以輕心。

疾管署今（8）日表示，上週腸病毒健保門急診就診共5,937人，較前一週上升17.8%，近兩週呈上升趨勢。另外今年累計5例腸病毒併發重症病例，高於去年同期（2例），其中2例感染克沙奇B1型，感染腸病毒71型、克沙奇A4型及克沙奇B2型各1例；而近四週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為多。

疾管署表示，台灣氣候溫暖潮濕，適合腸病毒生存，全年都有輕症個案，其中以4到9月為主要流行季。腸病毒傳染力非常強，民眾及教托育機構應定期進行環境清潔，並時常清洗消毒兒童常接觸之物品及玩具，及教導兒童做好個人衛生，落實溼、搓、沖、捧、擦正確洗手步驟。當幼兒生病時，應立即就醫，遵照醫師建議在家休息，並與其他嬰幼兒適度區隔，生病期間避免出入公共場所，以降低病毒傳播機會。

疾管署呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，由於腸病毒重症病程發展快速，一旦發現嬰幼兒有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送大醫院治療。