陳建仁：透過「新南向」 讓台日創造三贏政策

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）陳建仁副總統今（8）日接見「橫濱、靜岡華僑各界回國致敬團」，肯定僑領團結僑界，並期盼持續支持政府政策，運用海外影響力，為台灣在國際上發聲。

陳建仁表示，台灣與日本因歷史及地緣因素，在經貿、文化及觀光等領域互動頻繁，彼此已成為亞太地區重要的戰略夥伴。蔡總統上任後，積極推動台日關係，去(2017)年，不但日本交流協會正名為「日本臺灣交流協會」，我國亞東關係協會也正名為「臺灣日本關係協會」，而且最近日本政府更首度派遣總務副大臣赤間二郎來到台灣，顯示兩國經過40年的努力，已經邁入新的夥伴階段。

陳建仁指出，台灣與日本都是天然災害發生頻繁的地區，每當天災發生時，兩國人民都會相互關懷與展現愛心。在人員交流部分，兩國互訪人數也突破600萬人次，再次證明兩國人民的友好關係。此外，這一次在花蓮震災期間，安倍首相還特別親自以毛筆寫了「台灣加油」為台灣打氣。

陳建仁進一步說，近兩年在蔡英文總統的領導下，台灣積極推動各項改革，很多的改革都是過去10年、20年沒有做的，包含司法、年金改革、社會住宅、長照2.0以及轉型正義等。當政府開始推動改革，當然會面臨到一些阻力，但是蔡總統堅持只要改革對國家及人民有利，即使會面臨一些陣痛，她還是會堅持到底。

陳建仁說，台灣經濟也逐漸擺脫沉悶與停滯，經濟成長率連續兩年超過預期，去(2017)年出口總額是歷年的次高，失業率3.67%則是17年來的最低點，顯示政府積極推動改革的初步成果已經逐漸展現。

陳建仁強調，為了加快台灣產業轉型升級的速度，政府正積極推動「5加2產業創新計畫」，希望讓台灣有更高階的產業，讓年輕人找到適合自己興趣的志業，甚至能夠自行創業。政府並全面啟動前瞻基礎建設，像最近經濟部正在推動的近海風能產業，預計在20年內能吸引2兆元的投資；未來台灣將成為東亞地區風能發電的典範。

我們希望能和日本在科技產業及技術研發上進行整合，也歡迎日本企業能和我們一起到東南亞國家，以台灣的技術及供應鏈，加上日本的研發能量及品牌形象，二國合作一起到新南向國家去投資，相信能夠創造出台、日及東南亞國家的三贏政策。

陳建仁提到，台灣的經濟成長與亞洲許多國家具有高度的關聯性，希望僑領們能運用長期深耕的人脈、資金及資源，結合政府經貿政策的戰略藍圖，為台灣在國際上發聲，並以實際行動協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等亞洲區域經濟整合機制，同時，協助政府與日本政府進一步簽訂「台日經濟夥伴協議（EPA）」，以增進彼此的經貿合作關係。

陳建仁表示，橫濱華僑總會於1946年創立，到現在已經70多年，自成立以來即支持中華民國，配合政府推動僑務及外交工作，不遺餘力。尤其每年在橫濱中華街盛大舉辦雙十節國慶活動，吸引數萬遊客圍觀，不僅提昇中華民國台灣的能見度，也顯現團員愛國的熱忱。

陳建仁副總統接見「橫濱、靜岡華僑各界回國致敬團」