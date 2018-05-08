撇建交口袋名單　吳釗燮：外交部無建立新邦交計畫

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）對於媒體日前引述政府知情人士報導政府握有建交口袋名單一事，外交部長吳釗燮今（8）日澄清，外交部並沒有所謂的建交口袋名單，目前也沒有與其他國家建交計畫。

外交部今日午間舉行媒體茶敘，會中吳釗燮除了報告他於二月底上任後在外交部推動的各項事務外，也回應媒體提問。

對於臺灣自從總統蔡英文自2016年六月上任後，接連失去非洲聖多美普林西比，以及拉丁美洲巴拿馬與多明尼加三個邦交國，吳釗燮強調，政府不會向中國一樣，以祭出金錢外交手段來維繫與邦交國的關係，除了國家政經實力不允許，也預期社會大眾不會認同。

吳釗燮表示，外交部並沒有建交口袋名單，也沒有準備建立新的邦交關係，「我們應該認真經營目前的邦交關係，讓這些邦交國覺認為我們對他們的協助是實質的，並且覺得維繫與我們的邦交關係是很重要的。」

至於媒體先前報導另一拉丁美洲友邦瓜地馬拉，近期與中國互動頻繁，且拒絕在聯合國大會等國際組織裡為臺灣提案或發聲，可能成為下一個倒戈與中國建交的邦交國，吳釗燮則表示，［瓜地馬拉］過去在幾個國際組織裡還是有利用不同方式替臺灣發聲，「到目前為止，我們不認為我們與［瓜地馬拉］的關係是有任何問題的。」

提及中國持續在國際場合蠻橫打壓臺灣，吳釗燮除了重述總統蔡英文日前強調「絕不會在壓力下低頭」，也表示「今年三月時，習近平主席曾慎重宣示，希望拉近兩岸人民的心靈契合，但是如果以中國外交部門對臺灣的種種作法，兩岸只會漸行漸遠。」