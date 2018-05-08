PChome商店街將下櫃 44元買回流通股份

（台灣英文新聞／財經組​ 綜合報導）商店街今(8)日宣布申請終止上櫃，總經理蘇芸表示，未來將以新創公司發展方式，重新理資本結構並積布局海內外市場。董事長詹宏志表示，商店街業務起了重大變化，不希望受到上市櫃公司的限制，未來將邀請策略性股東加入，以追求長期更大的利益與價值。



電商業者商店街董事會今天決議通過股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開發行案，集團母公司網路家庭決議以每股44元價格於公開市場購回商店街流通股份，依照目前網家集團包括網家、商店街等合計佔商店街76％股份，在外流通不超過24％的股份，預計將以3億多元收購在外流通股，未來將重新調整資本架構，以適合高成長新創營運模式發展並積極布局區域市場。

詹宏志於記者會上表示，商店街去年開始推廣個人賣場業務，經過一年時間，目前單月超商取貨件次超過1100萬次，已是台灣行動電商的第一名，這對創業型的市場來說，是一個非常好的消息。



詹宏志說，商店街原來業務起了重大變化，新生業務超越了原來的業務，為了追求快速發展，商店街不希望受到上市櫃公司的限制，未來將調整資本結構，邀請策略性股東加入，以追求長期更大的利益與價值；他相信只要子公司發揮更大的價值，母公司也會受惠。