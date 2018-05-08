虎航麻疹群聚感染告一段落 自費疫苗下月到貨

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）疾管署今（8）日表示，3月爆發的虎航麻疹群聚感染疫情已告一段落，相關接觸者全數解除追蹤。

疾管署統計，國內今年截至目前共計24例麻疹確定病例，包括3起群聚事件，接觸者總監測人數共8,456人，其中國內接觸者已有7,549人最後監測日期（5月7日）期滿解除追蹤，含航空公司群聚4,645人、南部醫院群聚215人，目前僅餘北部醫院群聚接觸者14人持續監測至5月14日，約佔總監測人數0.2%。

目前國內麻疹疫苗存貨仍全面管制，僅提供出生於1981年(含)以後出生的醫學中心急診醫護人員，以及桃園國際機場的航空機組員2大族群。引述中央社報導，疾管署本週將再撥出4000餘劑給全國的醫學中心、區域醫院、傳染病應變醫院的高風險科別（感染科、兒科、婦產科）。預估6月中旬會有一批疫苗到貨，屆時自費疫苗就會解除控管。

疾管署副署長羅一鈞說，若自費疫苗供應充足，20至40歲常出國民眾可評估施打需求。

此外，沖繩麻疹疫情雖已趨緩，但仍不建議孕婦、未滿1歲未接種疫苗的幼兒前往該地。一般民眾如計劃前往麻疹疫區，可先至國內旅遊醫學門診諮詢評估；另於旅遊期間應以肥皂或酒精性乾洗手液勤洗手、出入公共場所戴口罩等；返國後應自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊接觸史。