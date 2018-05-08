(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日媒報導，秘魯獨裁日裔前總統阿爾韋托·謙也·藤森（Alberto Kenya Fujimori）的長女和兒子，爲了競逐總統職位，而爆發内訌。

《日本經濟新聞》報導，藤森長女惠子（Keiko Sofía Fujimori Higuchi），以及兒子健二（Kenji Gerardo Fujimori Higuchi）間的對立，愈來愈明顯，健二甚至脫離姐姐領導的最大在野黨，以設立屬於自己的政黨，穩固政治勢力。

4月中旬，健二主動向檢調單位，提供姐姐惠子，在2011年競選總統時，收取建設公司賄賂的證據，敵意顯著。

報導回顧，外界開始猜測兩人關係惡化的理由，是3月，最大在野黨議員，提供時任總統庫辛斯基貪污證據動畫時，健二怒駡議員，他滿腦子只有自己的選區，表現出「造反」的態度。健二之所以會有此反應，是因爲他希望以避免時任總統貪污，來換取父親的特赦。日後，如健二所願，庫辛斯基保住了自己的位子，藤森也得到特赦，但在大選中，敗給庫辛斯基，一心想要將他趕離總統府的惠子，則感到相當憤怒。

藤森的女兒：在野黨領袖藤森惠子(美聯社)

之後，健二決定脫離最大在野黨，自行成立政黨，但惠子則指控，他曾進行過某些非法行爲，傷害了秘魯人民。對此，健二做出反擊，提供惠子在2011年競選總統時，收取建設公司賄賂的證據給檢方。

藤森兒子健二（翻攝自藤森健二臉書）

根據日本《NHK》的整理，兩人的父親藤森，是日本移民的第二代，1938年於秘魯首都利馬出生。父母來自日本熊本縣，日語尚流暢。

藤森曾擔任秘魯的國立大學的教授和校長，曾留學美國，並且在1990年的總統選舉中，以打破現狀為號召，得到偏鄉原住民族和城市的低收入者的支持，而當選總統。面對當時通膨率達到每年百分之7000的秘魯，藤森上任後積極引進外資開發銅和鐵等礦物資源，讓秘魯的經濟復甦。此外，他還全力打擊國內左派游擊隊和毒品交易組織，成功改善該國的治安情況。

而在1996年2月，日本大使館遭到左派游擊隊佔據，並與警方僵持長達4個月後，藤森決定派特殊部隊攻堅，成功救出人質，得到國際贊許。

不過他和在野黨的關係卻一直很不好。藤森在1992年解散國會，暫停憲法條文，並違反憲法連任總統三次。這樣強硬的政治作風，導致了來自國內外的批評。到了2000年，藤森派人收買在野黨議員的影片流出，陷入政治危機，他以參加國際會議為藉口，跑回日本展開逃亡生活。

藤森（美聯社）

不過藤森一直沒有放棄重返秘魯政壇的可能性。在2005年，為了確認是否有機會參加秘魯總統選舉，他偷偷前往智利，但遭到該國警方逮捕。

2007年，他在被智利警方軟禁的情況下，參與日本的參議院選舉，但不幸落選。同年，智利最高法院決定將藤森移送至秘魯，三年後便遭秘魯法院以擔任總統時，指使治安部隊殺害無辜人民為由，判決25年有期徒刑。

在2012年，藤森家人以高齡和健康狀況不佳等理由，向秘魯法務部要求特設，但遭駁回。在2016年秘魯總統大選中，藤森的長女惠子和庫辛斯基展開激烈選戰，顯示藤森雖然健康狀況堪憂，但在政治界仍有相當大的影響力。

藤森在秘魯法庭(美聯社)

由於庫辛斯基的政黨沒有在國會中取得過半，因此為了取得藤森惠子領導的國會多數黨的支持，只好在去（2017）年12月25日，選擇特赦藤森。

但此舉引起了民衆和人權團體的不滿，導致有人號召在平安夜上街抗議，甚至一度傳出可能造成內閣總辭。

秘魯日裔前總統家族内訌 弟弟提供檢方姐姐收錢證據

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