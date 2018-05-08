宴請日相安倍嚐「鞋子甜點」  以色列遭批外交失儀 

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）在外交場合上，國際禮儀萬萬不可輕忽，但上週以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）設宴款待來訪的日本首相安倍晉三伉儷時，竟端上了一盤「鞋子甜點」！照片一出立刻引發關於外交失儀的抨擊。

這場晚宴是由以色列名廚賽吉夫（Segev Moshe）掌廚，令人咋舌的是，甜點竟是「一雙用金屬皮鞋裝盛的巧克力點心」。黑色的鋁鑄牛津雕花鞋，是英國工業設計師Tom Dixon的作品，可作為門擋或擺飾品，一只要價120.83英鎊（新台幣4,988元）。

這個大膽的「擺盤創意」，讓相當重禮數的日本人看傻了眼，深感不可思議。尤其在日本文化中，進門就要脫鞋，遑論把鞋子放到餐桌上。

包括《以色列時報》（Times of Israel）及《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post ）都引述日本外交官說法，批評此舉令日本人感到冒犯、實為愚蠢無知。《華盛頓郵報》也引述以色列外交官評論，指出「在日本文化中，鞋子是低下的象徵，他們不僅在家脫鞋，連辦公室也甚少看到鞋子的蹤影。」

不只輿論譁然，賽吉夫在社交軟體Instagram貼上照片後，也被網民罵翻，甚至稱此舉猶如「在日本人食物上吐口水」。

至於納坦雅胡與安倍晉三，在照片裡倒是堆滿笑容，恐怕也只是出於外交禮節吧。

以色列總理納坦雅胡設宴款待日相安倍晉三（畫面／賽吉夫的Instagram）