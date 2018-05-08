【我是King】張國煒召開記者會宣告~我帶著「星宇航空」回來了！

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）星宇航空今(8）日下午召開首場記者會，由董事長張國煒、總經理翟建華共同主持，兩人詳細說明公司發展與規劃，現場擠滿媒體。

《聯合》引述張國煒致詞時笑稱，「今天的規格一副要我選總統的樣子」。他說，睽違航空界兩年，就像媒體講的，「張國煒回來了」，但是「張國煒不只回來了，還帶著星宇回來了」。

外界常說張國煒成立星宇航空是「王子復仇記」，張國煒今天強調，「什麼復仇！那都是媒體編的，沒有什麼王子復仇記」，他說，「我現在已經把自己提升為King(國王)了，不要再講我是王子」，他說，他沒有要復仇，更不需要成立一家航空公司復仇，這樣代價太大了，「我沒有笨到做這種事。」

張國煒說，在這個值得慶祝的日子裡，也要非常感謝這兩年中，所有鼓勵他的長官、媒體和各行各界。包含民眾、企業領袖等，這兩年都非常殷切地期盼他再成立一家航空公司，因此考慮再三還是決定，「人生不能白走」，還是決定再成立一家航空公司，回到業界。

他表示，這當中酸甜苦辣真是一生之中非常難有，但也逐一克服，造就今天有機會召開說明會。

星宇航空上月27日獲交通部籌設許可，並正式向經濟部申請公司登記後，今天下午2時召開首場記者會。

根據星宇航空已發布的訊息，預計將引進10架A321neo，預訂2019年10月起陸續交機，2020年初正式開航，初期將先飛區域航線，隨著機隊陸續交機將同步擴增飛航航點。

他指出，星宇著眼的是亞洲市場，立足點是跟國泰、新航的操作方式，不以台灣為主要市場，「台灣只是起始點、只是基地」。

他指出，如果以亞洲當市場，市場量就非常大，這麼大的市場說穿了，媒體常是以長榮、華航為基準考量，但放眼到亞洲轉機航空，新航、國泰的價格都非常高，「一個市場端看如何掌握客層」，這是為何星宇想抓的是國泰、新航的高端客層，也因為目標市場不同，操作策略也有所不同，這是星宇的立基點。

《自由》報導，星宇召開首場公開記者會的邀請函上寫著:「Born to be luxury. Shining like stars.」，說明星宇追求的Luxury並非豪奢或高價，而是高品質與高標準的堅持與自我要求。

▲翻攝自星宇航空官網

​《自由》報導，交通部4月底同意星宇籌設許可，隨即向經濟部申請公司登記獲准，全面展開籌備工作。星宇公關長聶國維表示，後續將接受民航局5階段審查，取得營運許可證，目標2020年初開航，初期將飛航東南亞、東北亞。

根據星宇規劃，明年10月起先陸續引進10架A321neo，另將引進14架廣體機，已進入最終評估階段，可望於今年內完成規劃，並於2021年 (110年)底開始交機，預計至2024年 (113年)底，星宇整體機隊規模將達24架，航線涵蓋東北亞、東南亞、港澳、北美地區等超過20個航點。