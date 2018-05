【我是King】張國煒召開記者會宣告~我帶著「星宇航空」回來了！

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導)星宇航空今(8)日下午召開首場記者會,由董事長張國煒、總經理翟建華共同主持,兩人詳細說明公司發展與規劃,現場擠滿媒體。

《聯合》引述張國煒致詞時笑稱,「今天的規格一副要我選總統的樣子」。他說,睽違航空界兩年,就像媒體講的,「張國煒回來了」,但是「張國煒不只回來了,還帶著星宇回來了」。

外界常說張國煒成立星宇航空是「王子復仇記」,張國煒今天強調,「什麼復仇!那都是媒體編的,沒有什麼王子復仇記」,他說,「我現在已經把自己提升為King(國王)了,不要再講我是王子」,他說,他沒有要復仇,更不需要成立一家航空公司復仇,這樣代價太大了,「我沒有笨到做這種事。」

張國煒說,在這個值得慶祝的日子裡,也要非常感謝這兩年中,所有鼓勵他的長官、媒體和各行各界。包含民眾、企業領袖等,這兩年都非常殷切地期盼他再成立一家航空公司,因此考慮再三還是決定,「人生不能白走」,還是決定再成立一家航空公司,回到業界。

他表示,這當中酸甜苦辣真是一生之中非常難有,但也逐一克服,造就今天有機會召開說明會。

星宇航空上月27日獲交通部籌設許可,並正式向經濟部申請公司登記後,今天下午2時召開首場記者會。

根據星宇航空已發布的訊息,預計將引進10架A321neo,預訂2019年10月起陸續交機,2020年初正式開航,初期將先飛區域航線,隨著機隊陸續交機將同步擴增飛航航點。

他指出,星宇著眼的是亞洲市場,立足點是跟國泰、新航的操作方式,不以台灣為主要市場,「台灣只是起始點、只是基地」。

他指出,如果以亞洲當市場,市場量就非常大,這麼大的市場說穿了,媒體常是以長榮、華航為基準考量,但放眼到亞洲轉機航空,新航、國泰的價格都非常高,「一個市場端看如何掌握客層」,這是為何星宇想抓的是國泰、新航的高端客層,也因為目標市場不同,操作策略也有所不同,這是星宇的立基點。

《自由》報導,星宇召開首場公開記者會的邀請函上寫著:「Born to be luxury. Shining like stars.」,說明星宇追求的Luxury並非豪奢或高價,而是高品質與高標準的堅持與自我要求。

▲翻攝自星宇航空官網

​《自由》報導,交通部4月底同意星宇籌設許可,隨即向經濟部申請公司登記獲准,全面展開籌備工作。星宇公關長聶國維表示,後續將接受民航局5階段審查,取得營運許可證,目標2020年初開航,初期將飛航東南亞、東北亞。

根據星宇規劃,明年10月起先陸續引進10架A321neo,另將引進14架廣體機,已進入最終評估階段,可望於今年內完成規劃,並於2021年 (110年)底開始交機,預計至2024年 (113年)底,星宇整體機隊規模將達24架,航線涵蓋東北亞、東南亞、港澳、北美地區等超過20個航點。