【共諜案】周泓旭當庭釋放限制出境　每天下午5時前派出所報到

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）來台攻讀碩士的中國籍學生周泓旭，被控受中共「台灣民主自治同盟」託付，來台接觸外交部公務員並收集情資，台灣高等法院認為兩岸在國際尚屬敵對狀態，周嚴重影響國安，駁回他和檢方上訴，依違反國安法判刑1年2月徒刑。

因羈押日折抵刑期今(8）日屆滿，高院裁定停止羈押。綜合《自由》與《聯合》報導，周泓旭重獲自由，面露微笑，但被問到是否擔心檢方繼續偵辦、聲押時，他不願多言。

高院合議庭今開訊問庭，評議後決定停止羈押，限制出境、限制住居並責付辯護人，且需於每日下午5時前至六張犁派出所報到。本案的被告及檢察官均提上訴。

今天中午12點12分，周泓旭從候保室走進法警室，重獲自由，受到大批媒體包圍。周泓旭說，針對本案被判刑1年2月部份，已經委託律師上訴，爭取他的清白，也會遵守高院要求他謹言慎行的指示。

媒體詢問是否擔心再遭北檢偵辦他透過新黨黨工接觸我軍方人員一案、再遭羈押，他苦笑說「我還沒重獲自由，就被大家包圍起來」，不願再多言。

律師替周解釋說「法官諭知不要接受媒體採訪」，希望媒體別再追問。周說，一想到等會兒就可以和媽媽通電話，覺得開心。

台北地檢署另查出周涉嫌利用新黨黨工王炳忠等人策畫「星火Ｔ計劃」、「燎原新聞網」，企圖在台發展組織，移請高院併辦。這部分高院認為非裁判上一罪，退回北檢。

高院將北檢移送併辦部分雖退回併辦，但檢方認為仍有裁判上一罪關係，因攸關國家安全，希望高院將他具保、並諭知限制住居等強制處分，也應要求周遵守保密規定，不得隨便受訪，確保審判能順利進行。

但周泓旭的律師指出，沒有人能幫周泓旭籌交保金，加上周連律師費都付不出來，希望能責付給律師就好。

北檢已經以國安法被告身分約談王炳忠、侯漢廷、林明正、王炳忠父親王進步，會計曾琬淨等5人，5人全遭限制出境、出海。

中央社報導，檢調偵辦周泓旭涉嫌吸收新黨青年軍發展組織案，昨(7)日約談新黨青年軍王炳忠（下圖）到案。王炳忠面對媒體多次強調「何罪之有」，也說若依法調查，不擔心會被起訴。

中央社