(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)俄羅斯政治強人普丁（Vladimir Putin），在當地時間昨（7）日，再次宣誓就任總統，開始了他第4個任期，並發表部會首長名單。

《美聯社》報導，雖然普丁時常強調俄羅斯的軍事和外交力量，但在就任演説中，他卻聚焦在國内問題上，甚至在典禮結束後，立即簽署總統行政命令，要求加速國家技術發展，並創造出口導向的基礎產業。在行政命令中，普丁表示希望在任期結束（2024年）前，能讓俄羅斯成爲世界第5大經濟體。

普丁總統就職典禮影片

報導回顧，在俄羅斯於2014年併吞烏克蘭克里米亞半島後，國際社會便對其實施經濟制裁。此外，油價下跌趨勢，更是讓俄羅斯經濟雪上加霜，使盧布在2014年到2016年間，蒸發了一半的價值。雖然去（2017）年，俄羅斯經濟略有起色，GDP成長率來到1.5%，且盧布價格也漸漸回升，但美國新一波制裁，又讓盧布貶8%。

在部會首長名單方面，根據日本《NHK》，普丁希望讓首相梅德韋傑夫留任，並已將名單提交國會審查。報導回顧，在2012年普丁回籠擔任總統後，梅德韋傑夫就一直在内政方面支援普丁。一位熟悉克林姆林宮的人士向《NHK》分析，在歐美國家制裁，導致經濟情況不佳的情況下，俄羅斯沒有理由進行大刀闊斧改革，因此選擇求穩，讓梅德韋傑夫繼續擔任首相，主管内政。

衛兵將宣誓用俄羅斯聯邦憲法送進典禮會場（美聯社）

不過，並不是所有人，都對普丁的強權高壓統治感到滿意。《日本經濟新聞》報導，總統大選後，西伯利亞地區購物中心火災，以及加強控管網路的政策，都導致部分民衆不滿，甚至在當地時間5日，爆發全國性示威遊行，包含主導人在野黨領袖在内，共有1600人被捕。《日本經濟新聞》指出，普丁除了靠暴力鎮壓外，似乎沒有辦法解決抗議活動。

普丁再度宣誓就任 政治經濟困難重重只得求穩