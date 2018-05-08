台北美福大飯店 「馨花綻放」母親節住房禮遇

為了表示對母親的真誠愛意與體恤辛勞，獻上一次滿足的寵愛母親最佳禮物。台北美福大飯店於5月1日至5月31日推出「馨花綻放」住房專案，為人兒女不必再大費周章、傷透腦筋思考如何歡慶母親節。「馨花綻放」住房專案提供奢華住宿服務，提供母親尊貴入住典雅寬敞的頂級客房，享受貴婦般的尊榮禮遇，並附贈價值NT$5,000台北微風廣場購物禮券，讓母親恣意的享受購物的樂趣；入住期間同時贈送蘭庭府SPA單次療程票券一張(價值NT$2,500，精油按摩90分鐘及足浴15分鐘，共105分鐘)，藉由芳療師的巧手深層舒緩媽咪的身心，悠閒放鬆地享受母親節的美好時刻。洽詢電話02-7722-3399轉訂房。

台北美福大飯店自2016年開幕至今先後榮獲世界奢華酒店大獎《奢華新飯店》(World Luxury Hotel Awards)以及全球旅遊業界最高殊榮世界旅遊獎《台灣最佳飯店》(World Travel Awards)肯定，並於2018年甫獲【米其林指南】住宿推薦，榮獲台北區前三名的殊榮，提供住宿體驗及專業的尊榮禮遇。「馨花綻放」住房專案提供雙人住宿每房NT$14,000+15.5%，可入住15坪高雅寬敞的行政客房，三人同行每房NT$16,000+15.5%、四人共遊每房NT$18,000+15.5%，可入住21坪的菁英客房。每房依人數提供豐盛的彩匯自助早餐，餐檯上除了豐富的中式粥品熱菜、可自選配料的現做歐姆蛋等西式餐點，喜歡在早晨來杯提神茶飲的賓客，彩匯自助餐廳於早餐時段同時提供港點餐車桌邊服務，給予媽咪滿滿一天的活力，享受愉快的母親節氛圍。

館內每房均擁有大理石淋浴空間及走入式大型更衣室，搭配多項台灣飯店業少見的配備，擁有150年歷史的義大利Rivolta Carmignani獨家訂製的全系列純棉寢具用品及頂級細緻浴袍、百年傳奇品牌美國Simmons客製化獨立筒床墊、日本Toto免治馬桶、可靈活調整出水高度的德製Hansgrohe淋浴柱、少見的綠檀木木凳及日式水瓢，以及進口沐浴組；登記入房後，可享用豐富多樣的免費迷你吧。同時，為展現台灣之美，除了將台灣藍鵲、梅花鹿融入床頭壁畫，另取藍鵲生動之姿製作猶如珠寶般的沐浴備品盒，氣質高雅，打造全然舒適愜意的私密空間。