八仙塵爆二審呂忠吉改判5年　被害者家屬：無期徒刑都不夠！

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）104年6月新北市八仙樂園塵爆事件造成15死、484人輕重傷的慘劇，主辦「彩色派對」釀災的呂忠吉，高等法院今（8）日加重刑罰改判5年，已是最高本刑。

對於業務過失致死罪最高本刑僅5年，高院判決中指，法務部已進行修法，加重刑責。105年4月26日士林地方法院一審時，呂忠吉被依業務過失致死罪判刑4年10個月。

《自由》引述一名受害者家屬、兒子全身有85％燒燙傷的顏姓婦人聆判後表示，呂忠吉造成15人死亡，400多人輕重傷，「判呂忠吉無期徒刑都不夠」！

顏婦認為，此案至今沒有任何官員為此負責，希望政府對於大型活動，應加強公共安全。她表示，對呂男被判5年徒刑，「我們當然是不滿意」，因為八仙樂園是一個合法遊樂設施，兒子和6位朋友去的時候，不會想到會被火焚身，還有1人當天去世。

她說，像她的兒子受到八成五的燒燙傷，其中有高達六成的皮膚不能呼吸，那是一輩子的傷痛。像現在這麼炎熱，兒子就很痛苦，冬天時毛細孔因為壞死，就沒有禦寒能力，「判呂忠吉一個無期徒刑都不夠」。

顏婦說，兒子在醫院裡過20歲生日，如今已經快23歲，今年即將大學畢業，傷勢目前還有些部位尚待重建，兒子現在的想法是「都過去了，就不去想它了，一直想只會活在夢魘中」。

顏婦補充指出，因為此案造成15人死亡，還有人腦損傷、殘障、殘廢，判呂忠吉無期徒刑都不足以賠償這些小孩。對於呂忠吉未出庭聆判，顏婦指呂男是在逃避，且至今快3年，沒有看過兒子和家屬，令人無法接受。

《自由》另一報導指出，44歲的呂忠吉於104年6月27日下午起，在新北市八仙樂園租用放乾池水的戲水池，舉辦「彩色派對」，當晚8點30分距離活動結束約半小時前，工作人員噴灑大量色粉，形成粉塵雲，被場內的高溫燈具引發閃燃，造成484人輕重傷，15人死亡。

案發後被害人家屬日夜照顧被害人，許多人身心都承受巨大壓力，其中汪姓被害人父親即因壓力過大而自殺。

士林地院一審認定，呂忠吉身為派對主辦人及現場總指揮，明知色粉有引起氣爆風險，卻未注意防範，或對員工施以教育訓練，終至釀成重大死傷。案發後呂忠吉也從未到死者靈堂致意，或探視家屬，至於道歉則毫無誠意，也未提出具體可行的賠償計劃，依業務過失致死罪判呂4年10個月。

民事部份，消基會替被害人共435人提起兩波團體訴訟，對呂忠吉、八仙樂園等共求償98億多元，另有12名被害人各自提告求償，尚在審理中。

高院審理此案耗費龐大心力，合議庭為查明被害傷者傷勢，去年起分批傳訊共400多名傷者出庭進行準備程序。其中不乏全身燒燙傷面積逾50％的重傷者，穿著密不透風的壓力衣出庭，目前努力復健中。他們都須忍受痛楚和生活的不便，還有多人是大小手術不斷，講想到傷心處，不禁哽咽。

法扶會的律師周信宏則指出，有些被害人不是不願意出庭，而是傷後行動不便，「連出門都有困難」，生活、課業或家計都受到影響。