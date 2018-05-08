中國「再教育」集中營猖獗　美學者：百萬新疆維吾爾族面臨生存危機　

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）在中國的愈趨極權的強腕統治下，在新疆因宗教信仰與民族身份而遭送進中國式集中營「再教育中心」的人數恐高達一百萬，有美國學者警告，維吾爾族正面臨一場生存危機。

今年3月，包含美加英日等全球14個國家的維吾爾族人及支持群眾同時走上街頭，抗議中國強制帶走新彊許多維吾爾族人，隔離他們進行「政治再教育」，留下家中婦孺無人照顧，許多族人生活狀況堪憂，而父母被強制送入再教育營的小孩，多數被迫送進條件惡劣的孤兒院，甚至在無人看顧的狀況下受傷，令人心碎。

《美國之音》8日報導，長期研究新彊問題的美國Loyola University歷史系教授Rian Thum在5月4日華盛頓一場人權研討會上表示，維吾爾族群體中的5-10%因為他們的民族身份而成為這些再教育中心的目標，意謂被隔離的人口在50至100萬之間。

新疆官方媒體先前報導稱這些處所為「去極端化培訓班」或「教育轉化培訓中心」，這些中心通常由學校或其他政府設施改建而成，有些則是專門修建。有報導指出，這些地方內部環境惡劣，維吾爾族人常遭虐待和折磨。學者Thum也補充，遭強迫進行思想改造的民族還包括哈薩克族及回族人。

而被關押在改造營、再教育中心的理由千奇百怪，包括曾和外國人有聯繫、表達過對出國的興趣、或鼓勵子女出國工作等。