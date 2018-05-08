報名截止仍未受邀WHA　外交部表示遺憾

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）五月7日為受邀國家及觀察員參與今年世界衛生大會的報名截止日，臺灣確定未受到世界衛生組織發函邀請，外交部今（8）日發布聲明表示遺憾。

第71屆的世界衛生大會（World Health Assembly）將在5月21至26日於瑞士日內瓦召開會議，世界衛生大會為世界衛生組織（World Health Organization）最高權力機構，每年召開大會審議組織結構（包括內部人事及會員國申請）、政策，以及相關預算等。

在上午發布的聲明中，外交部表示，只有在臺灣的民選政府才能代表臺灣人民，並為臺灣2千300萬人民的健康醫療負責，「中華民國政府鄭重呼籲，世界衛生組織及相關各方基於維護全球健康人權及防疫無缺口，以包容性的態度，接納臺灣參與本屆世界衛生大會及世界衛生組織各項會議、機制與活動，創造各方皆贏的局面。」

外交部呼籲世界衛生組織正視臺灣長期以來與世衛組織會員國建立的醫衛夥伴關係，對全球公共衛生安全與健康人權做出的具體貢獻，以及臺灣為全球防疫體系重要的一環。

外交部強調，普世健康人權價值明載於世界衛生組織憲章，並構成邀請臺灣參與世界衛生大會，以及平等參與世衛組織各項會議、活動及機制的基礎。

臺灣在2017年以前，曾連續八年獲邀以觀察於身分參與世界衛生大會。近年來，中國不斷壓縮臺灣的國際參與空間，除了向世界衛生組織施壓之外，也要求其他國際性醫衛組織，更名臺灣會員的名稱或變更臺灣會員的國籍。

以世界醫學協會（World Medical Association）為例，原本受到世界衛生組織的壓力，要求會員臺灣醫師協會（Taiwan Medical Association）更名為「中華臺北」（Chinese Taipei），所幸在臺灣方面不斷抗議即奔走爭取各界支持後，世界醫學協會終於在今年達成協議，不會要求臺灣醫師協會更名。



另一方面，行政院大陸委員會則於昨（7）日晚間發布聲明，痛批中國持續打壓、阻礙臺灣參與世界衛生大會，罔顧臺灣民眾的健康安全權益。

陸委會指出， 「北京當局錯誤引述聯大2758號決議及WHA25.1號決議與其所謂『一個中國』原則連結，企圖以政治理由排除臺灣的參與，不但違反世界衛生組織憲章，也剝奪臺灣人民權益」。

陸委會進一步表示，近年因中國惡意阻撓，使得臺灣參與世界衛生組織相關技術性會議的許可率不到三成，且中國也未依其所稱據實通報臺灣的相關疫情狀況，「中國大陸辯稱對我妥善安排均與事實不符，公然混淆視聽！」