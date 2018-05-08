《華爾街日報》: 聯發科晶片救火　中興通訊獲「續命丹」

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）中國電信大廠「中興通訊」遭美封殺之際，聯發科獲我經濟部放行，恢復向中興出貨。中央社引述《華爾街日報》報導，中興有如獲得「續命丹」，但分析師警告，聯發科的晶片無法解決中興所有難題。



報導指出，隨著美中貿易摩擦加劇，中興成為開刀對象。美國商務部4月16日以中興違反制裁規定為由，禁止美國廠商向中興供應關鍵零組件7年。中興隨後指出，這項禁令「嚴重危及中興通訊的生存」。



美方禁令沒有直接涵蓋台灣廠商，但經濟部國際貿易局在4月27日，仍將中興通訊及子公司中興康訊，列入台灣戰略性高科技貨品出口管制對象，要求台灣廠商向兩家公司出口貨品前，都須先取得戰略性高科技貨品輸出許可證，再向海關報運出口。

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聯發科4月28日公告，依經濟部要求，正積極準備相關文件，申請中興通訊貨品出口許可證，以期儘速獲得許可證後，依法繼續順利出貨。



《華爾街日報》的報導引述聯發科發言人表示，已於4日獲准恢復向中興出貨。經濟部官員證實向聯發科發放許可證，並提到還有數家台灣廠商仍在等候許可，但這名官員不願透露廠商名稱。



中興旗下多款智慧型手機採用聯發科晶片，聯發科獲准繼續向中興出貨，恢復了中興供應鏈當中的重要一環。



但投資銀行傑富瑞（Jefferies）電信業分析師李裕生指出，中興可仰賴聯發科取代其他廠商的晶片，但不大可能解決所有難題。美國半導體大廠高通（Qualcomm）原本預計提供中興5G晶片，計畫已被美方禁令打亂，而高通的高階晶片是聯發科無法替代的。



中興許多關鍵零組件都倚賴美國廠商，包括智慧型手機和電信設備零件。除了半導體等關鍵硬體，美方禁令也可能使中興智慧型手機，無法採用Google開發的作業系統Android。



中興6日宣布，已正式向美國商務部申請暫緩執行禁令。在上週於北京舉行的美中貿易磋商中，中方代表也就這項禁令，向美方表達關切。