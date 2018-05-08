在歷經人類過度開挖地球資源後，即將面臨資源枯竭。面對地球資源逐年減少，我們應如何善用原有的經濟發展軌道呢？又要如何透過高科技的輔助，以循環經濟出發，平衡環境與企業的永續發展呢？

循環經濟可將產品的生命週期進入循環，其中包含五大構面，第一為回收與再利用、第二為延長生命週期、第三為分享與服務的模式、第四為可循環的產品設計、第五則是數位化平台。

現今全世界最熱門的設備是太陽能光電版，現在全球太陽能總發電量約500 GW，預計2050年可倍數成長4,500 GW。同時太陽能光電板亦須汰換，因此在2050年更新時，將產生6千萬噸的廢棄物，但經過回收再整修將產出150億美元，約630 GW的太陽能光電板。

高科技產業鏈應從產品的研發設計階段開始，將維護、維修及回收等一系列環節納入考量與評估，才能落實循環經濟、環境保護和降低資源的浪費。

在歷經人類過度開挖地球資源後，即將面臨資源枯竭。最先受到衝擊正是每日用以代步，且能源依賴性高的交通運輸工具，如火車、船運與飛機等。「循環經濟」不是新議題，面對地球資源逐年減少，我們應如何善用原有的經濟發展軌道呢？又要如何透過高科技的輔助，以循環經濟出發，平衡環境與企業的永續發展呢？

據統計，2017年全球人口總數已超過75億人，預計到2050年將增加到逾95億人。估計到2020年全球生產將挖出逾820億公噸資源，若把現有資源分配到全球總人口數，平均每人使用約10.8公噸，若將範圍縮小到仰賴資源進口的台灣，平均每人約使用15公噸。以此推估，到了2050年全球所有的資源將不足以分配至95億人。

地球資源並非取之不盡，用之不竭。按照元素周期表，有些常用且熟悉的元素如金、銀、銅、鐵等（下圖周期表用橘色標示的部分），預計在未來的5至50年後用完，其他元素若在持續挖掘的話預計在百年，或五百年後用盡，同時有些業者因開採成本考量將不會再投入開挖。因此，除了從現有生活習慣去改變，須進行能源轉型，提升資源使用效率，才能解決未來資源不足的問題。

首先從過去線性經濟改變，由開採生產、製造、販賣、使用、丟棄或棄置不用，產品的生命就此畫下句點。如今將「回收工作」加到末端，將可回收的元素加以利用，如電腦、筆電、手機等3C產品中的金、銀、銅等，就可以讓這些元素重回循環再利用迴圈裡。

循環經濟可將產品的生命週期進入循環，其中「回收」為至關重要的關鍵。簡又新大使於1988年擔任首任環保署長期間，台灣就通過世界第一個「生產者延伸責任制」（Extended Producer Responsibility，簡稱EPR）相關法律，即生產者的責任應該延伸到整個產品的生命週期，寶特瓶回收便是最好的例子。

循環經濟的五大構面分別是，第一為回收與再利用、第二為延長生命週期、第三為分享與服務的模式，如Uber與Airbnb，第四為可循環的產品設計，即在產品設計開始時便規劃其循環模式，第五則是數位化平台，如透過ICT串連各個行業。

據歐洲統計，85%的手機都被丟棄掩埋，只有15%回收再利用。其中9%可回收資源再利用；僅6%的手機分別進行整修，再送到市場進行銷售，或是不堪使用進行資源回收，但這種作法在重視隱私權的台灣並不普遍。

目前在中國深圳的廠商回收舊手機。這些回收手機經過整理維修，就在中國、印度與非洲等國販售。經統計，這些回收後再轉售所帶來的利潤不比新手機低。若每年以新手機的銷售總數達上億來估算，這比例約6%的舊手機翻新後再銷售就是一筆可觀的利潤。

如今，3C業者正在思索能不能提升回收資源再利用的比率，即延長產品的生命週期，以降低產品生產量。其主要透過「再製造」，將舊機器內尚可使用的零件回收再利用，此概念與「一般的再生」不相同，主要是將舊零件放到新機裡。當50%的手機可以回收再利用時，其中「可以再使用」高達19%；「再製造」達21%；「無法修復僅能回收」就有10%。這50%的比例不僅可以促進經濟發展，還可以節省資源。若要真正落實循環經濟，須從R&D設計開始做起，也就是導入源頭管理的方式。

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全世界有一種叫做「電子事業廢棄物」的產業，專門在回收舊電器，如過去有陰極射線管的電視或是早期的電腦，這些電器皆含有可再利用的資源。現今全世界最熱門的設備是太陽能光電版，台灣預計2025年讓總發電量達20%是由再生能源提供。但如同其他電器一般，太陽能板也會汰舊或是損壞，無法長久使用。

現在全球太陽能總發電量約500 GW，預計到2030年會增加到1,600 GW，2050年則可倍數成長至4,500 GW。同時太陽能光電板亦須汰換，因此預計2030年時進行更新時，將產生170至180萬噸的廢棄物，經過回收再整修仍可產出4.5億美元、約18 GW的太陽能光電板。

若再往後推估20年，太陽能光電板預計在2050年更新時，將產生6千萬噸的廢棄物，經過回收再整修將產出150億美元，約630 GW的太陽能光電板。高科技產業鏈應從產品的研發設計階段開始，將維護、維修及回收等一系列環節納入考量與評估，才能落實循環經濟、環境保護和降低資源的浪費。