2018粉樂町與日本東京六本木森美術館　英雄所見略同

日本東京六本木Hills，是亞洲充滿時尚摩登感的創意聖地，充滿世界級的建築設計與藝術設計展覽。最為吸睛的是位於廣場上一件巨型大蜘蛛金屬雕塑，由法裔美籍的女性當代雕塑藝術大師露易斯・布爾喬亞Louise Bourgeois創作，她在1990年代創作了名為「MAMAN（母親）」這件令人驚豔的大蜘蛛雕塑作品，靈感來自於她的母親。

日本東京六本木Hills紀念開幕15週年，推出一系列館內展覽與活動，同時邀請美國編織藝術家Magda Sayeg運用她擅長的針織塗鴉創作，為廣場上的大蜘蛛雕塑作品包覆彩色毛線編織，將氣氛轉為繽紛溫暖的彩色版本。

Magda Sayeg經過富邦藝術基金會邀請，曾于2012粉樂町、2018粉樂町來台灣親自現地製作藝術作品。她以毛線編織的創作手法廣獲世界關注，運用色彩豐富的毛線綁編讓生活物件有了嶄新的視覺與觸感體驗。一開始，是自己家中物件，再走入街道，為城市進行編織塗鴉，讓城市創造出有別於往的環境景觀。2012粉樂町時，以台灣街道上常見的小吃餐車為創作發想，為古蹟松山菸廠現地製作。今年2018粉樂町，為台北信義區空橋進行編織塗鴉，以充滿手感、色彩與溫潤質感的毛線塗鴉，期望為冰冷街道、鋼筋水泥構築的物質世界，注入不期而遇的柔軟與美麗驚喜。

富邦藝術基金會執行長翁美慧指出，基金會致力推廣無牆美術館，希望讓藝術更為親近的分享於大眾。2018「粉樂町」一樣不忘初衷，從全世界找尋重量級的藝術家，在城市裡勇敢嘗試提出主張，提供美與快樂的經驗，讓人因此喜愛我們生活的城市，也讓大家不用出國，在台灣就可以看到國際級的藝術創作!

富邦藝術基金會執行長翁美慧與2012Magda Sayeg作品合影。(照片由富邦藝術基金會提供)