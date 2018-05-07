北富銀「犬神貫助 助貸有利168」手機申貸減擔3步驟

臨時有急用，手上錢又不夠？現在滑滑手機就可以輕鬆向銀行調頭寸！台北富邦銀行自去年6月推出手機申貸平台後廣受好評，目前已有超過1.1萬人次透過手機完成申貸，透過手機簡單3個步驟，從申請到簽約所有流程皆可線上完成，財力證明文件也可直接透過手機拍照上傳，24小時服務不打烊，資金輕鬆到位！

又到繳稅旺季，面對接踵而來的稅單，總讓民眾備感資金壓力，對於現金流管理可謂一大考驗。北富銀表示，只要善用金融工具，就可減輕資金壓力。例如使用信用卡繳稅，並善用分期0利率方案，即可遞延繳款分散現金壓力；若是納稅金額較大的民眾，則可善用銀行的小額信貸來減輕壓力。北富銀特別提醒，民眾可考量本身所需金額，並審視自己的還款能力，評估利率、帳管費用等優惠，選擇最適合自己的方案。

北富銀近期特別推出限時的「犬神貫助 助貸有利168」信貸優惠方案，6/30前凡是北富銀的理財戶、薪轉戶、卡友或年收入逾50萬元的民眾，不僅可依自身需求規劃申貸期間，最高可享3個月1.68%超低優惠利率；持2017年度扣繳憑單、所得清單或所得稅申報書等任一文件申辦，還可再減免新台幣1,000元帳管費，額度最高可貸300萬元，貸款期間最長7年，讓您手頭的資金可以運用得更靈活，輕鬆度過繳稅季。

此外，為提升申貸的便利性，北富銀提供多樣化的申辦管道，除了北富銀全台分行臨櫃申辦外，亦可透過手機等行動裝置或電腦在北富銀信貸線上申貸平台申辦 (北富銀信貸線上申貸平台：http://goo.gl/yNL5cg)，只要動動手指，從申請到簽約所有流程皆可透過手機在線上完成，財力證明文件也可直接透過手機拍照上傳，24小時服務不打烊，且最快1個營業日即可完成核貸。若需銀行專人協助，亦可致電0809-010203諮詢。

除了信用貸款，北富銀也提供信用卡繳稅專屬優惠，即日起至6/2，刷富邦信用卡繳綜所稅，不限卡別、不限金額，通通免收手續費，而單筆繳稅金額達1萬元以上，可享有分期3期或6期0利率。另外，需要繳房屋稅的卡友，北富銀不僅提供富邦信用卡繳房屋稅免手續費優惠，再加碼不限金額3期0利率，讓您一卡在手繳稅免煩惱！