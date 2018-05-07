最新能源民調顯示　86%民眾支持國家發展再生能源

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）近日一項調查顯示，逾九成台灣民眾相信氣候變遷正在發生，更有八成六民眾支持國家發展再生能源，透露國內民眾的環保意識高，然而，問到政府的減碳目標，卻僅0.6%民眾答的出來。

台灣永續能源研究基金會表示，民眾對於氣候變遷與能源議題的態度是政策能否順利推動的參考指標，2016年蔡英文總統宣示2025年達成非核家園目標，台灣的能源轉型已成為社會各界關注的焦點。

基金會委託大社會民調中心於今(2018)年3月21日至23日晚間進行「2018氣候變遷與能源民意調查」訪問，共計有1102位18歲以上民眾接受電話訪問，結果顯示有92.7%受訪民眾相信氣候變遷正在發生、86%民眾支持國家大力發展再生能源，但卻有高達99.4%的受訪者不知道「台灣2050年的減碳目標應較2005年降低50%」。

基金會指出，這次的民調結果顯示，在氣候變遷認知情形方面，有逾90%受訪民眾相信氣候變遷正在發生、79.6%認為自己關切氣候變遷議題、58%認為自己瞭解此議題，並有57.9%民眾會與他人討論此議題。另外，64.1%民眾認為自己在節能減碳行動積極，相較去(2017)年增加約一成。值得一提的是，82.9%的女性表示經常關切氣候變遷議題，雖高於男性的76.1%，但僅52.6%的女性認為自己瞭解氣候變遷，低於男性的63.5%，此趨勢與去年大致相同。

​

台灣永續能源研究基金會還說，我國與國際氣候變遷政策發展趨勢，僅有9%民眾瞭解《巴黎協定》的「至2100年全球均溫升幅不得超過工業革命前攝氏2度」，比去年減少1.8%。此外，有63.7%民眾認為台灣可能因溫室氣體減量不足而受到國際壓力；73.2%民眾認為我國減碳成效差。在我國與國際能源政策發展趨勢認知上，有73.8%民眾不認為在本世紀末全球有可能不使用化石燃料。

在節能減碳議題部分，幾乎全體民眾不清楚政府的國家減碳目標。有99.4%受訪者不知道「台灣2050年的減碳目標應較2005年降低50%」。另外，僅8.1%正確認知「我國進口能源比例為95%以上」，民眾大都不瞭解我國能源自給率極低。還有38.7%受訪者正確認知我國主要發電方式「燃煤」，以及14.3%正確認知目前成本最高的發電方式為「太陽光電」。

台灣永續能源研究基金會說，在民眾獲得節能減碳相關資訊的部分，有75.9%主要來自電視，其次是47.5%來自網路，顯示未來相關單位可利用這些管道加強宣導相關資訊。此外，比較各項發電方式，有60.9%的民眾認為燃煤發電對環境衝擊最大，其次是核能有29.6%。

在民眾對政府能源政策看法方面，64.3%民眾知道政府正積極推動能源轉型政策。然而，僅6.6%正確認知「政府規劃2025年以燃氣做為主要發電方式」，顯示民眾對政策內容並不瞭解。86%民眾支持大力發展再生能源，但相較去年的92.1%民眾支持比例相比下降6.1%，此態度轉變趨勢需持續觀察，其中支持原因，以69.5%「減少環境污染」比例最高。

在電價方面，台灣永續能源研究基金會表示，40.2%民眾認為現行電價昂貴，42.3%民眾認為便宜，看法認知各異。在油價的部分，過半民眾認為目前的油價貴。

延伸閱讀：民調顯示：99.2% 受訪者不知道台灣2050年的減碳目標