金門大雷雨 時雨量創設氣象站新高

(台灣英文新聞/ 生活組 綜合報導)金門今(7)日大雨滂博，下午5時累積雨量139毫米，最大時雨量77毫米，創民國93年設站以來的新高；烈嶼鄉到下午5時，累積雨量更高達206毫米，瞬間雨量驚人，造成金門本島多處積水。



金門氣象站主任曹嘉宏表示，由於鋒面接近金門，鋒面前緣帶來劇烈降雨，從下午1時起雨勢增強；加上氣流上升摩擦，造成雷電效應，以致金門下午雷電交加。



金門氣象站主任曹嘉宏指出，由於雨來得太快太急，居高臨下的茅山塔上氣象站也積水，部分設備器具泡水。工作人員除了忙著監控氣象，回答各方詢問，又得搶救設備儀器，手忙腳亂。



此外，電力設備因遭雷擊，金寧鄉仁愛新村、古寧頭一度停電，台電人員迅速搶修。也有民眾反映，從高雄搭機回金門，遇上雷雨，7、8架飛機在上空盤旋後，又返回機場；待尚義機場開放，才又重新起飛回金門。



消防局勤務中心報告，僅協助縣府工務處水利科通知的淹水案件，除此之外，目前還沒有其他淹水案件出勤。



大雨造成幾家歡樂幾家愁。先前金門太湖湖水幾乎見底，金門縣自來水廠廠長許正芳樂見天降甘霖，表示一定有助水庫進帳。