賣菜伯生病擔心菜賣不完　急診醫護相挺銷售一空

（台灣英文新聞／宇妍 整理報導）71歲的彰化市華陽市場賣菜伯呂銀，日前因不明原因嚴重暈眩， 自行騎機車至彰化基督教醫院急診室求診。彰化市公所華陽市場管理員劉小姐，聽聞後前往探視，雙方正討論如何處理攤位上剩下的菜而發愁，被經過的急診 室護理師無意間聽到。

護理師發現呂銀是擔心攤位上的菜無人購買、影響生計而煩惱，因此自願幫他賣菜。市場管理員劉小姐於是花了兩趟車的車程，把呂銀攤位上的菜全部打包送至急診觀察室， 交由急診護理師協助販賣。

急診行政人員接手後，在市場管理 員協助之下，把高麗菜、茴香、苦瓜、蕃茄，綠花椰菜等全部標價。醫護們呼朋引伴聯手買菜，一袋袋的菜在短短2小時內， 順利銷售一空。賣菜伯呂銀終於放下心中大石頭， 隔天早上順利出院。

呂銀(下圖)表示，6年前從新竹搬到彰化市，開始種5分地的菜為生 ，他負責種菜後，與太太一起在華陽市場賣菜，他表示，自種自售的 菜，不喜歡放農藥，請醫護人員大家放心，若不得已使用農藥， 也會等20天後再採收販售。

呂銀表示，他的農產品包括香蕉、青菜等，無農藥且每天現採 ，請大家放心。照片由彰化基督教醫院提供

彰基副院長周志中醫師，今(7)日上午與幾位夜班 下班後的急診人員，前往菜攤買菜，並探望賣菜伯呂銀身體恢復狀況。

彰基院長陳穆寬醫師強調，其實醫護人員常常默默行善，急診醫護全體人員一手治療、一手助人，正是實踐彰基最大的資產之 一。

周志中副院長則提醒，很多長輩都有慢性眩暈的症狀，65歲以上老年人 門診主訴症狀中，除了耳鳴、聽力不好之外，頭暈佔第三名；75歲 以上老年人中，頭暈則是最常見的門診主訴，且常合併憂鬱症狀。

季 節交替時氣候變化大，特別容易引發自律神經失調，引起頭暈，頸椎 退化也是導致眩暈原因之一。平常注意控制疾病外，還要避免血壓、 血糖過高，平時定時定量喝水，規律運動、維持通風及保暖、 轉位緩慢勿過快、忌食刺激加工品、也可改善。

他指出，對長輩來說， 散步是一個好的選擇。注意安全、防止跌倒意外產生，是頭暈時最需 注意的。急診常見患者因頭暈導致跌倒，更甚因此受傷。

照片由彰化基督教醫院提供