竹山高中新二代爭氣  摘星上臺科大

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）技專繁星計劃本月3日放榜，南投縣國立竹山高中12人報名，11人上榜，成績亮眼，其中新台灣之子陳誌鵬，雖家境不富裕，卻勤於充實自我，不僅在校成績優異，於就學期間考取會計資訊乙級證照，繁星入學更錄取國立台灣科技大學，他表示這是送給臥病在床的母親最好的母親節禮物。

根據報導，陳誌鵬的家境並不寬裕，父親以維修家具為生，收入不穩定，而陳誌鵬的母親來自印尼，為了家庭經濟操勞過度，今年春節後便入院治療，至今仍在台中市慈濟醫院住院。

雖然陳誌鵬必須與妹妹輪流照顧住院的母親，卻一點也沒有荒廢學業，不僅在校成績優異，在學期間考取會計資訊乙級證照，在繁星計劃中獲得技優甄審加分15% ，繁星入學成功錄取臺科大。得知自己錄取臺科大後，陳誌鵬興奮地向母親報喜，表示這是送給母親最好的母親節禮物，希望母親能盡快好起來。

國立竹山高中本次技專繁星告捷，高達9成的錄取率，其中國貿三陳誌鵬同學錄取國立台灣科技大學企業管理系、資處三沈育弘同學錄取國立高雄科技大學資訊管理系、廣設三劉芷毓同學錄取國立台中科技大學室內設計系，三人表現最優！

國貿三陳誌鵬同學錄取國立台灣科技大學企業管理系（中）、資處三沈育弘同學錄取國立高雄科技大學資訊管理系（左）、廣設三劉芷毓同學錄取國立台中科技大學室內設計系（中）（國立竹山高中提供）