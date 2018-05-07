促進文化融合  桃園辦穆斯林齋戒祈福活動   

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）由台灣穆斯林聯合會主辦（IMDAT）主辦的「齋戒月前祝禱儀式」6日在桃園區建國公園登場，首次在桃園舉辦，吸引超過200位穆斯林信眾參加，駐台北印尼經濟貿易代表處代表羅伯特（Robert James Bintaryo）、桃園市長鄭文燦應邀出席，活動包括古蘭經文講道及伊斯蘭祝禱儀式。

台灣外籍移工數量突破67萬人，印尼移工人數約為26萬，其中有2萬7,814人在桃園。桃園市政府透過舉辦多項文化活動，包括設立新住民文化中心、體育競賽、印尼文化展等活動，讓市民對印尼文化有更深入的了解，也一解移工們的鄉愁。尤其今年桃園農業博覽會設立的「四國農業文化館」，在開幕當天表演的印尼「薩滿舞」，也讓總統蔡英文讚不絕口。

市長鄭文燦致詞時表示，新住民文化會館即將在今年7月份與桃園火車站前的舊桃園分局所在地成立，未來將提供更多藝文活動，讓桃園的外籍移工及新住民在工作之餘能有更多的休閒及體育活動。

今日包括駐台北印尼經濟貿易代表處代表羅伯特（Robert James Bintaryo）、印尼西努沙登加拉省（Nusa Tenggara Barat）宗教領袖札卡利亞教長（Kiyai TGH, FAUZAN ZAKARIA LC, MSI）、望見書間（SEAMi）創辦人林周熙均一同出席活動。

駐台北印尼經濟貿易代表處代表羅伯特（Robert James Bintaryo）與桃園市長鄭文燦均出席（桃園市政府提供）

逾200位穆斯林出席祝禱儀式（桃園市政府提供）