(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)南韓媒體日前得到獨家消息，表示北韓已和國際民航組織接觸，要求開設新的國際航班路線。今（7）日，民航組織人員抵達平壤，和北韓當局，進行進一步溝通確認。

《NHK》報導，兩位國際民航組織負責人，在今日由北京前往平壤，以和北韓當局討論，開設首爾平壤航線的可能。

根據報導，北韓在近日，才正式同意民航組織人員入境，討論相關事宜。兩位負責人預計和北韓討論，他們會如何確保航空器在公海上空安全航行。

最早報導此消息的，是南韓《東亞日報》。面對該報記者詢問信件，國際民航組織回答，北韓要求開設跨區域航班路線（Trans-Regional routes），因此民航組織將密切與亞太地區、歐洲、以及北大西洋地區成員，保持密切合作，以協調北韓的要求。

《東亞日報》指出，北韓目前的國際航班路線，只有平壤飛北京、瀋陽、海參威3條，而在2011年則更多，甚至包括科威特、馬來西亞及德國等主要國家。但在國際社會加強對金家制裁後，國際航班路線就不斷減少，而2010年天安艦事件後，南韓禁止北韓航空器經過南韓領空，更是對北韓國際航空業，造成巨大打擊。

報導推測，北韓開放國際航線的理由，不外乎是爲了經濟，並引述航空界知情人士消息，表示北韓可能會對通過領空的飛機，收取2萬台幣左右的過路費。而北韓允許航班過境，對南韓來説，也有重大經濟利益。《東亞日報》估計，若南韓航空公司可以飛經北韓領空，每年能省下大約新臺幣4億元，例如仁川美洲航線，單趟就可以節省200到500公里的航程。

國際民航組織人員訪問北韓 討論首爾平壤直飛可能性

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