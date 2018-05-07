工研院與德默克合作　經濟部：將為臺製藥產業帶來百億產值

（臺灣英文新聞／財經組 綜合報導）工業研究院與德國化工製藥公司默克集團（Merck）共同合作的「臺灣—默克生技製藥產程研發暨培訓合作計畫」今（7）日於新竹舉行揭牌暨啟用典禮，經濟部表示，此次合作計畫預料將為臺灣製藥產業帶來超過百億元的產值。

副總統陳建仁、經濟部次長曾文生、工研院董事長李世光及院長劉文雄、默克生命科學執行副總裁暨製程事業應用部全球負責人 安德魯・布爾賓（Andrew Bulpin），以及臺灣默克董事長謝志宏皆出席典禮，一行下也參觀了產程培訓實驗室。

經濟部表示，此次雙方的合作具有三大意義，包括開發及導入先進製程、共同合作前瞻製藥技術，以及培養國內高階生技製藥人才。

經濟部指出，此合作計畫預計將可協助國內生技藥物產程技術上的開發，為臺灣製藥產業帶來超過百億元的產值。

陳副總統致詞時也強調此項計畫對於臺灣生技產業的重要性，且表示臺灣要「發揮小國大戰略的作法，與國際間有350年歷史的頂尖藥廠一起打拚精準醫療（Precision Medicine），讓生醫產業成為下一個兆元產業」。

陳副總統並指出此次合作除了可以提升臺灣在精準醫療的技術及量產能力，更能培育國內人才，「相信臺灣在串聯技術與人才的雙重優勢下，加上跨部會的通力合作，臺灣的生技產業必能更上一層樓。」

陳副總統接著表示，期盼臺灣的生醫產品在不久的將來「就能打開國內外市場，讓全世界看到臺灣。更重要的是，也能造福全世界、全人類的健康與福祉。」

工研院董事長李世光則表示，工研院與默克集團的合作計畫自3月簽署合作意向書後，默克已陸續提供最新生物藥製程的設備，並且派遣非常有經驗的海外專家來臺授與專業課程，培訓高階生技醫藥人才。

李世光指出，此項計畫預計一年半內可培養近120位高階生技產程製藥人才，且雙方的合作將可有效縮短臺灣投入相關醫藥產品的開發時程，對於臺灣生醫醫藥產業的發展極有助益。

精準醫療是指除了依循傳統醫療檢驗方法瞭解病患病情並給予治療外，還透過生物醫學檢測等更高端醫療技術的比對及分析，找出最適合個別病患的治療方法。

經濟部表示，精準醫療已是近年來生技醫療發展的重要趨勢，根據工研院研究報告，2015年全球精準醫療市場的規模約為美金389億元，且預估至2020年將規模可達美金695億元。