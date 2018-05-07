張忠謀：美中貿易戰　恐影響「蘋果」供應鏈

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）台積電董事長張忠謀，近日接受英國《金融時報》訪問指出，美中貿易戰是他未曾面臨過的挑戰，「這次可能不會那麼友善，現在看起來就不太友善」。他憂心地說，關稅之戰很可能影響蘋果（Apple）供應鏈。

中央社7日引述張忠謀受訪時說：「這是一項新挑戰，我過去不曾面臨過，但我的接班人必須面對這些風險。他們要怎麼做？我不知道。」



全球最大的兩個貿易體之戰山雨欲來，美國要求中國在2020年之前，必須將年度對美貿易順差的規模，減縮至少2000億美元。

台積電（TSMC）是蘋果iPhone核心處理器晶片的最大代工商，台積電330億美元的年營收有一半來自行動裝置，若美國增加關稅，手機供應鏈受影響的層面，恐怕更廣。

張忠謀表示：「產品最後組裝主要在中國完成，因此美中貿易爭端，恐怕也會影響我們。」



張忠謀還說，美中對峙情勢，可能會變得比他在1970年代經歷的美日貿易戰更糟。張忠謀當時擔任德州儀器（Texas Instruments）半導體集團總經理。



他表示：「日本和美國當時非常和平、圓滿地解決問題。這次可能不會那麼友善，現在看起來就不太友善。」

報導引述元大證券分析師卡歐（Sam Kao）表示，在中國之外，沒有大規模生產基地的蘋果供應商面臨最大風險。他指出，包括富士康（Foxconn）、和碩（Pegatron）和緯創資通（Wistron）都可能承受壓力。