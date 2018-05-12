〈財經主筆室〉上市櫃股利頻創新高 盈餘優先回饋員工卻不到25%

國內二大金融龍頭國泰金與富邦金連袂宣布股利配發，國泰金配息高達314億元，除創下該公司與金控史上最高紀錄外，光這兩家金控合計就配發近550億元現金給股東，消息傳出令人好生羨幕外，金控業高配股算是繼台積電、大立光等高科技後，非科技業的營運業績大利多，也讓上市櫃營運業績利多再現亮點，時序邁入上市櫃公司股東會召開旺季，各公司配股利多好消息頻傳捷報也將邁入高峰。

台灣上市櫃各產業不斷傳出營運成長利多，股利配發水準更頻創歷史新高，上市櫃公司獲利看似豐碩下，為何政府每次在調整基本工資幅度時，產業界、商界大老總跳出來喊營運艱困，要政府體恤業者經營艱困，要求政府上調幅度不能過大，免得逼迫業者出走外移，兩相對照令人質疑真相到底為何？廣大基層勞工不禁要問，企業獲利頻創歷史新高，為何我們的薪資酬勞還停留在20年前的水準呢？

去年8月勞動部召開基本工資審議委員會，勞資雙方對調漲有共識、對調幅沒共識，最後雖由勞動部長直接以多數決做出調漲4.72%結論，但幅度高於資方預期，資方代表還因此大為不滿。若依上市櫃企業高獲利表現來看，為何老闆荷包賺得滿滿情況下，還要拼命喊窮來壓榨員工薪酬呢？最令基層勞工階層難以理解。

2017年台灣上市櫃營收金額32.69兆元再締新猷，法人估除因電子業有多款新機產品上市、電動車帶動汽電零組件需求成長、5G網通設備需求量外，美國經濟復甦帶動的景氣循環產業如塑化、鋼鐵、造紙、航運等同步成長，估計2018年台股上市櫃企業整整體營收優於2017年，將挑戰33兆元新高水準，產業業績的好表現不僅在科技股，就連傳統產業營運業績表現也令人期待。 據上市櫃去年財報結算全體總獲利達2.19兆元，年增率為15.7%，累計獲利達百億元的公司有43家，獲利成長家數595家，比重35%，EPS創新高36家，公司賺逾一個股本的有70家，法人預估2018年總獲利成長將達8~14%，總金額上看2.4兆元，續挑戰歷史高峰，從獲利成長率角度，基本工資上調4.72%幅度似乎不高。

據人力求職業者對企業2018年企業調薪調查統計，雖有高達八成左右企業有加薪計劃，但逾六成以上企業仍針對績效、採部份員工加薪方式，只有不到二成的企業是不論績效替員工全面加薪。加薪考量反映公司本身營收成長的企業不到三成，企業出現盈餘所以優先回饋員工的企業更是不到25%。

據這項調查來看，台灣企業有主動意願將獲利回饋在員工薪酬的比例真的不高，這也是動不動有勞工發動陳抗爭取權益的主因，若政府沒有在法規訂定上或在法定的基本工資上做大幅度調整，台灣勞工似乎很難獲得合理的薪資報酬，政府作風如此長久下去，不久的未來台灣勞工也許會獲得「血汗勞工」的稱號也說不定。