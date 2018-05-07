一個勝利螺絲釘的故事—王偉旭

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 採訪報導) 目前就讀國立體育運動大學競技運動學系三年級的王偉旭最初在2013年世界中學生運動會展露頭角，他在田徑400公尺中以46秒98擊敗38個國家的參賽好手奪得金牌並打破大會紀錄。

他也是全中運、全大運頒獎台上的常客。不過今年的全國大專校院運動會中並未在公開男子組400公尺名單內，而是在100公尺參賽名單中看到。他在受訪時表示， 自己之所以轉項是因為教練覺得自己的速度也挺適合攻100公尺這個項目，也有可能與以其他選手聯手在今年八月底的雅加達亞運會中爭取站上頒獎台的機會，因此王偉旭毅然決定試試看。

王偉旭在今年全大運公開男子組100公尺初登場，而準決賽中飆出10秒34，成功達到亞運參賽標準。他也在確定達標亞運會握拳歡呼，也提到：「有種如釋重負的感覺，畢竟我一直很希望自己能夠在今年亞運能夠比個人項目。」

專攻100公尺的好手眾多，除了「台灣最速男」楊俊瀚之外，包括大一新鮮人葉守博，台灣師大好手鄭博宇、北市大的魏溢慶等，王偉旭也指出自己在轉項時也遇到不少問題，起跑的狀況不如預期、進步太慢讓求好心切一度感到十分沮喪。不過他在轉項的這段時間，擔任他移訓的室友—400公尺跨欄好手陳傑會時常與他分享技術以及心裡層面上的開導，讓他能找到更多自信心。

而在轉項後，楊俊瀚也會在練習場邊給予回饋以及建議，讓他們在良性競爭下不斷進步，也讓偉旭的努力在全大運中得到了意外的收穫。

為什麼是勝利螺絲釘呢？

王偉旭在106年大運中一共參加了200公尺、400公尺、4*100公尺接力以及4*400公尺接力，在今年的全大運中共參加了100公尺、200公尺、4X100公尺接力以及4X400公尺接力。王偉旭這兩年在全大運中皆從預賽到決賽總共跑了10場，是臺灣體大出賽次數最多的選手。

他在今年成功拿下兩金(4*100公尺接力、4*400公尺接力)、1銀(100公尺)、1銅(200公尺)。而對於出賽十場他感到樂此不疲，他認為這是教練給予他的肯定，所以都會竭盡全力完成。他也希望在明年的全大運中能繼續替臺體大跑這10場。

臺體在4*400公尺成功連霸 (從左到右：教練陶武訓、賴冠宇、葉守博、王偉旭、余嘉軒)

而被問及自己最欣賞的選手，他毫不猶豫的説是自己的隊友，也是目前台灣男子100公尺以及200公尺的紀錄保持人，楊俊瀚。楊俊瀚在面對高強度的比賽中能夠遇強則強不受干擾的跑出成績，這抗壓性就連王偉旭也自嘆不如。

左為王偉旭，右為楊俊瀚

王偉旭在去年的全大運中與陳傑、余嘉軒以及余晨逸聯手打破男子4*400公尺全國紀錄。他接著在2017臺北世大運中與來自臺灣師大的楊隆翔、臺灣體大的余晨逸、陳傑組成新一代F4，代表台灣參加男子4*400公尺接力。雖然在4*400公尺接力決賽中表現不如預期但能看到那麼多台灣支持田徑運動賽事也讓他覺得很感動。​

王偉旭、楊隆翔、余晨逸在台北世大運與粉絲合照

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