（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）4月28日發生的桃園敬鵬工廠火災，造成5死6傷慘劇，原本大家都期待重傷住院的勇消林尉熙，可以早日康復，並開設臉書專頁為他集氣(上圖)。但經過院方兩次評斷，昨(6）日晚間9點宣告林尉熙不治，總計敬鵬惡火共造成消防員6人死亡、另有6人受傷，此外還有2名泰國籍移工死亡。
壢新醫院今（7）日發布聲明指出，林尉熙生前曾簽署器官捐贈同意書，為圓其遺願，壢新醫院於昨晚進行器捐移植手術，捐出心臟、肝臟、血管、眼角膜，可望將有4個家庭因此受惠。林尉熙家屬痛失至親深感不捨與難過，但是對於林尉熙最後能以器捐遺愛人間，則是感到欣慰。
《蘋果》報導，今天上午7:50桃園市政府消防局通報，壢新醫院表示，林尉熙於6日15時第1次評斷腦死及21時第2次評斷腦死(宣告死亡)，檢察官已前往確認家屬同意器官捐贈，於7日凌晨進行器官移植手術。
消防局同時通報總結這起火警，共造成8人死亡、6人受傷。另國軍804醫院表示，目前仍有一名消防員呂宗郁，留置加護病房進行治療。
敬鵬惡火勇消林尉熙宣告不治 器捐遺愛4家庭
林尉熙生前曾簽署器官捐贈同意書，為圓其遺願，壢新醫院於昨晚進行器捐移植手術，捐出心臟、肝臟、血管、眼角膜，可望將有4個家庭因此受惠。
（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）4月28日發生的桃園敬鵬工廠火災，造成5死6傷慘劇，原本大家都期待重傷住院的勇消林尉熙，可以早日康復，並開設臉書專頁為他集氣(上圖)。但經過院方兩次評斷，昨(6）日晚間9點宣告林尉熙不治，總計敬鵬惡火共造成消防員6人死亡、另有6人受傷，此外還有2名泰國籍移工死亡。