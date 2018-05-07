《時代》百大人物   45位女性入選創紀錄

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）《時代雜誌》4月19日公佈2018年百大影響力人物名單，40歲以下入圍者多達45位，因演出影集《怪奇物語》而走紅的14歲童星米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）也榜上有名，成為年齡最小的入圍者。而45位女性入選創新高，演員妮可基嫚、準王妃梅根馬克爾（Meghan Markle）、神力女超人蓋兒·加朵（Gal Gadot）上榜，創下女性入選人數最多的一次。

入選的45位女性中，包括發起「#Me too」反性侵運動的社運人士波克（Tarana Burke），揭發好萊塢大亨哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）、歌手珍妮弗洛佩茲（Jennifer Lopez）身兼演員、歌手、母親及設計師等多項角色，在各領域發光發熱、美國溜冰好手克羅伊金（Chloe Kim）在平昌冬奧摘金，交出亮眼成績單、以及美國太空總署首位女航空站長惠特森（Peggy Whitson）創下665日飛行天數，顯示女性逐漸在社會中成長壯大，獨立自主。

如同臉書首席營運長雪莉桑德伯格（Sheryl Sandberg）為紐西蘭總理賈辛達．阿爾登（Jacinda Ardern）撰寫的文章指出：

「這個世界一直告訴女性保持沉默與怯弱，但這些女性正積極領導世界，並以自身激勵其他人也這麼做。」

37歲的賈辛達．阿爾登（Jacinda Ardern）是紐西蘭第三任女性總理，也是全球最年輕的女性國家領導人。

《時代》從百位入選人物之中選出6位印製特別刊面，包括影后妮可基嫚（Nicole Kidman），微軟執行長納德拉（Satya Nadella），「#Me too」社運發起人波克（Tarana Burke）、珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）、「網球之王」費德勒（Roger Federer）及演員蒂芬妮·哈迪許（Tiffany Haddish）。