一帶一路騙小國簽割地契約　巴基斯坦官員竟無感！

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)中國常宣稱一帶一路，有助於促進周遭國家經濟發展。但美國智庫警告，一帶一路後面，暗藏無法償還債務的巨大風險。

日本《產經新聞》報導，國際貨幣基金組織總裁克莉絲蒂娜·拉加德（Christine Lagarde），在一場演講中警告，各國不應認爲一帶一路是「免費午餐」，需認清背後的風險。

報導舉例，被中國甜言蜜語誘惑，而欠下一屁股債的斯里蘭卡，是一個典型的例子。該國在2010年，爲了興建漢班托塔（Hambantota）港，而向中國借了13億美元。然而，斯里蘭卡國庫並不充裕，且中國要求6.3%的年利率，更讓該國陷入無法償債的窘境。最後，在去年（2017）年12月，斯里蘭卡決定將港口管理公司股份8成，租借給中國99年，並換得11億2000萬美金。報導指出，租借將近一個世紀，儼然就是把港口賣給中國。

中國這樣的手段，也引起國際批評。今年3月，時任美國國務卿提勒森警告，各國應注意，與中國簽約時，不要被中國偷渡某些放棄主權的條款。

今年3月。美國智庫全球開發中心（Center for Global Development）發表研究，指出吉布地、吉爾吉斯、寮國、馬爾地夫、蒙古、蒙特内哥羅、塔吉克、以及巴基斯坦。

《產經新聞》引述報告分析結果，表示吉布地外債佔GDP的比例，在兩年内從50%提高到85%，且最大債主是中國。而寮國則是向中國借錢，蓋了建設費用高達GDP一半的鐵路，全球開發中心猜測該國恐難以還債。

而最大的風險，則是在巴基斯坦。全球開發中心指出，巴基斯坦和中國合作的經濟走廊計劃中，舉借了620億美元，並指出高利率，是該國的風險。然而，《產經新聞》指出，巴基斯坦國内，似乎對債務危機，沒有太大的感覺。報導訪問當地記者，表示巴基斯坦人相當歡迎中國興建基礎設施，並創造就業機會。巴基斯坦部長甚至稱，中國不會變成在17到18世紀，獨佔貿易特權的東印度公司，因此巴基斯坦沒什麽好怕的。

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