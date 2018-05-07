香港任我行--通關密語「我來自台灣」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）香港是台灣人熱愛的旅遊目的地，但你知道要如何才能玩得盡興嗎？重點就是記得說，「我來自台灣」。

90後出生的香港網紅嚴政（Wallace Yim）日前在Youtube 分享了一段影片，教台灣人如何暢遊香港，最關鍵的一點就是，得讓香港人知道你不是來自中國。

他指出，香港與中國有著所謂的「中港矛盾」情節，部分香港人對中國人反感，因此聽到普通話就會相當敏感，但又無法分辨台灣腔與中國腔，因此台灣人要求協助前，最好先表明，「你好，我是來自台灣」。講完這句開場白，包準香港人會樂於提供協助。

其他旅遊注意事項包括：

＊記得買八達通。八達通類似台灣的悠遊卡，可用於搭乘地鐵、巴士等交通工具，四通八達十分方便。至於要在哪裡購買？最安全、最保險的地方就是地鐵站的客戶中心。回國前把卡歸還，還可拿回押金。

＊體諒服務態度。香港生活節奏快，服務生動作都很快速，常常滿足客人的需求後，就去忙別的事情，因此難免會忽略禮儀，忘了微笑，還盼台灣旅客能多多體諒。

＊看準時間坐地鐵。香港地鐵跟台北捷運一樣，尖峰時段擠得水洩不通，尤其是晚上6點至7點半的放學下班時間，嚴政呼籲大家千萬得避開金鐘站、中環站及 九龍塘站等大站，以免掃了遊興。

＊降低說話音量。這點也跟中港矛盾相關，嚴政指出，若講話太大聲，可能會被誤認為是中國人，可能還會被香港人白眼。為了避免不必要的誤會，奉勸台灣遊客在各個場合都得記得控制音量。