誠品行旅與唐寧茶首度跨界合作春夏午茶

英國人熱愛下午茶，作家亨利∙詹姆斯即曾說「人生沒有比花上幾個小時享用下午茶更幸福的了」。若能在匯聚靈感與創作繆思的人文之地，將書香融於茶香，更能為源自英倫貴族的生活風尚增添知性內蘊。

座落台北最後秘密花園的elite hotel誠品行旅於2018年春夏時刻，首度與十九世紀維多利亞時代開始即深受英國藝文圈鍾情的茶中精品TWININGS唐寧茶共同合作，連結百年調茶工藝技術與精緻茶點，自即日起至2018/8/31於一樓The Chapter Café推出全新「巴洛克花園」雙人午茶，每套NT$1,300+10%，每日限量10組。

除了以倫敦著名景點「空中花園」為發想，打造空中花園裝置呈現典雅的英式午茶饗宴，更由點心房主廚陳松輝與The Chapter Café主廚馬良翰聯手激盪文藝繆思，集結傳世經典的皇家伯爵茶，以及英國皇室御用唐寧茶鉑金系列的胭脂莓果茶、晨光草原甘菊花茶及琥珀焦糖博士茶，量身打造一系列手工細作的精品甜點與鹹點，沏上一壺為世界旅人精選的唐寧茶品，任味覺漫遊優雅寫意的英倫光陰，凡前來享用午茶的旅人，皆可獲得「唐寧鉑金Tattoo貼鑽組」一組。

TWININGS唐寧茶今年夏季亦在台首度推出頂級尊榮的「大師茗作系列」茶品-「爵品天藝伯爵茶」及「絕艷甜莓花果茶」，由資歷超過20年以上的調茶大師，以傳承三世紀的拼配調茶工藝，蒐羅世界各地知名茶區，重新詮釋唐寧茶的品牌精神。為讓世界文人饕客皆有機會品味優雅奢華的英倫況味，elite hotel誠品行旅亦獨步全台推出「大師茗茶系列」雙人午茶，每套NT$1,600+10%，將「巴洛克花園」雙人午茶之茶品華麗升級，邀請旅人親身體驗「爵品天藝伯爵茶」與「絕艷甜莓花果茶」二款非凡之作，凡點選此套午茶更限量加贈「唐寧藝術小茶罐」2只。同時也全台首賣「大師茗作禮盒組」，每組NT$1,680，並贈送「皇家伯爵茶氛精油擴香組」1組(限量200組)，值得喜愛此風味的旅人收藏鑑賞。訂位專線+886-2-6626-2880 The Chapter Café。