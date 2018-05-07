食藥署新制上路 食品廣告不實祭重罰

（中央社記者張茗喧台北7日電）食藥署今天實施食品廣告新制，若食品廣告涉及廣告不實、宣稱醫療效果甚至損害身體健康、致死，不僅將按違規次數大幅提高罰鍰金額，也可要求產品下架並廢止其食品業者登錄。

根據衛生福利部食品藥物管理署統計，民國106年共有4647件違規廣告，裁罰新台幣1.28億元，平均每件僅開罰2萬7000多元，大多是宣稱有瘦身的不實效果，甚至宣稱有降血壓等醫療療效。

日前有立委在立法院質詢時質疑，食品廣告罰太輕，許多食品業者以誇大不實廣告吸引民眾購買，營業額高達數百萬、千萬元，但地方衛生局僅開罰10多萬元，根本不痛不癢，當時衛福部長陳時中即宣示將祭出鐵腕政策。

食藥署今天公告「食品安全衛生管理法第45條規定廣告處理原則」，宣布祭出4大手段嚴管違規廣告。

食藥署企劃及科技管理組組長許朝凱受訪時表示，根據現行「食安法」規定，食品廣告涉及不實本來就可以開罰4萬至400萬元，食品涉宣稱醫療療效可開罰60萬至500萬元。

不過，由於裁量範圍各縣市作法不一，因此這次統一訂定處理原則，讓地方衛生單位有所依循，許朝凱說，對於違規廣告不實的累犯將按次提高罰鍰額度，違規1到5次分別開罰4萬、8萬、20萬、40萬、100萬元；宣稱醫療療效則開罰60萬、70萬、80萬、100萬、125萬元。

此外，也會依照「行為人故意違規」及「廣告內容明顯引起民眾錯誤認知」加權計算罰鍰金額。

舉例來說，同一產品廣告一年內第5次違規，罰鍰以100萬元為基礎，加上業者故意製播誇大、易生誤解廣告，將罰鍰加權乘以2，再加上廣告內容明顯引起民眾錯誤認知者，再乘以2倍，總共可開罰400萬元。

除此之外，若同一產品經主管機關裁處後，再次違反廣告規定，而且在刊播期間產品銷售額達1000萬元，或是違規廣告使民眾產生錯誤認知，危害人體健康，可要求業者停業一定期間。

若再次違規且產品銷售額達3000萬元以上，或是違規廣告使民眾產生錯誤認知，致人於死，可要求業者歇業，廢止公司、商業、工廠的全部或部分登記事項，或廢止食品業者登錄。

許朝凱強調，違規廣告若宣稱醫療效能且屢罰不怕，或是危害民眾健康及致人於死，通通可以認定為情節重大，將要求產品下架，並在原刊播篇幅或時段中，刊播更正廣告。