教育部招募青年資訊志工　盼發揮所長服務偏鄉

（臺灣英文新聞／社會組 綜合報導）為加速及改善偏鄉地區的資訊數位服務，教育部推動「資訊志工計畫」，結合全國大專校院及高中職學生的專長及知識，在偏遠地區推動教育、社會、文化及經濟等各層面的服務，提供當地民眾及學童更多接觸數位科技及多元發展的機會。

教育部指出，「善用資訊平臺與工具，為偏鄉創造新價值」是資訊志工計畫的忠旨，計畫歷年已累積招募1,519隊資訊志工，總計培訓2萬8,740位志工青年前往全國偏遠地區的學校及社區進行服務。

教育部表示，不同專長領域的團隊在與資訊科技結合應用後，往往能產出令人驚豔的火花與效益。

以教育層面來說，藉由開設數位生活應用課程，除了協助將數位工具普及於民眾得生活當中之外，也讓學童獲取各類知識。

教育部以慈濟科技大學規劃的資訊科技體驗營為例，利用闖關遊戲結合虛擬實境（Virtual Reality）、擴增實境（Augmented Reality）、3D列印，以及機器人等讓學童參與其中，目前已有來自14所國小共106位中高年級學童報名體驗。

文化面則以協助偏鄉地區進行文化媒材的保存、傳播與加值為主，特別是文字、語言、地域、音樂、文學、繪畫、雕塑、戲劇及電影等。

教育部指出，宜蘭大學組成跨系所志工團隊為宜蘭頭城土地公廟開發應用程式「頭城土地GO」，除了具備語音導覽服務，還加入了專屬的抽籤功能。此款應用程式除了協助外地遊客更加瞭解宜蘭頭城土地公的文化外，也提升了在地居民對於家鄉及民俗傳統的認同感。

另外，在經濟面向，則透過推廣偏鄉當地的農產品或地方特產為主，由資訊志工協助針對商標、包裝、廣告或銷售等進行設計及規劃，提升產品的附加價值與地方收益。

教育部提及，崑山科技大學選擇服務臺南七個行政區，以協助解決臺84線東西向快速道路上的農業產業鏈為目標，與該區農民、區公所及農會合作，引導農民及店家開發文創商品並建立專屬品牌，除了透過影像紀錄及包裝設計提升產品質感外，更量身規劃食農教育、辦理市集活動，以及在地旅遊導覽等，協助解決當地長久以來的商業活動瓶頸。

教育部表示，偏鄉地區仍有許多數位科技服務的需求，因此期盼持續招募有志青年加入資訊志工的行列，使其發揮自身專長與熱情，協助偏鄉地區開創無限可能。

今年度資訊志工的公開招募時間至6月29日止，相關資訊請洽志工網站。

崑山科技大學推動84果產製造所計畫（照片來源：教育部提供）