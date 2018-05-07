期交所攜手S&P道瓊斯指數　人民幣匯率期貨指數首上線

（台灣英文新聞／施家恩台北綜合報導）期交所商品服務再升級，與全球最大金融市場指數供應商之一的S&P Dow Jones Indices攜手合作，推出台灣第一個期貨價格指數「人民幣匯率期貨指數」，7日宣布正式上線，可望替臺灣期、現貨市場注入新動能，並提升國內金融市場之國際競爭力。

期交所周一（7日）宣布，與國際指數編製機構標普道瓊斯指數公司（S&P Dow Jones Indices）合作編製之「人民幣匯率期貨指數」已正式上線，該商品不僅為期交所第一個匯率類商品指數，亦為臺灣第一個期貨價格指數。本次推出之兩檔人民幣指數，分別以期交所掛牌之小型美元兌人民幣期貨（RTF）及美元兌人民幣期貨（RHF）為標的所編製，分別是「S&P/TAIFEX RTF人民幣指數（S&P/TAIFEX RTF RMB Index）」及「S&P/TAIFEX RHF人民幣指數（S&P/TAIFEX RHF RMB Index)」，兩者皆以美元計價。

標普道瓊斯指數公司，為標普全球（S&P Global）下屬子公司，也是全球最大提供基於指數概念、數據和研究的資訊供應商，創建了具有金融市場標誌性的標普500指數®和道瓊斯工業平均指數®。期交所與該公司合作推出的國內首個期貨價格指數，可望替期、現貨市場注入新動能，提升台灣金融市場之國際競爭力。

期交所表示，人民幣指數的推出象徵台灣期貨市場邁入新的里程碑，交易人可將S&P/TAIFEX人民幣指數視為人民幣升貶之重要參考指標，指數漲跌之設計亦與人民幣升貶同向，方便交易人直覺判讀指數之走勢。未來金融業者亦可發行以S&P/TAIFEX人民幣指數為標的之商品，提供市場參與者更多元之人民幣商品交易管道，同時吸引機構及策略交易人將資金投入期交所之人民幣期貨，活絡市場之交易。

查詢指數相關資訊，可至標普道瓊斯指數網頁www.spdji.com或期交所行情資訊網站。