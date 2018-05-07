工研院默克合作 副總統：拚生醫兆元產業

（中央社記者張建中新竹7日電）台灣-默克生技製藥產程研發暨培訓合作計畫啟用，副總統陳建仁表示，這次工研院與默克合作計畫就是要發揮小國大戰略的作法，希望讓生醫產業成為台灣下一個兆元產業。

工研院與默克(Merck)今天在工研院的創新園區舉辦台灣-默克生技製藥產程研發暨培訓合作計畫啟用典禮，陳副總統出席參加典禮。

陳副總統表示，感謝跨部會合作，包括經濟部、科技部及默克集團與工研院共同努力，對生技醫藥產業推動不遺餘力，這是台灣生技產業往前邁進很值得慶幸的里程碑

在產業創新計畫當中，副總統指出，生醫產業創新推動方案就是其中之一，這些案子是總統蔡英文極力要推動改變產業結構很重要的施政藍圖

陳副總統表示，台灣推動生醫產業發展至今，已初具規模，中裕的愛滋病藥物已取得美國藥證，最近在生醫產業的投資額及公司成長速度也都創歷年來最好的成績，台灣確實可以努力在生醫產業方面做更好的發展。

這次透過工研院與默克合作計畫，就是要發揮小國大戰略的作法，副總統指出，拉進國際頂尖350年歷史的默克一起來打拚精準醫學，讓生醫產業成為台灣下一個兆元產業。

副總統表示，工研院與默克能夠合作，背後最大功臣就是蔡總統，總統極力邀請默克集團來台投資，默克集團也感受到政府對於生醫產業發展的決心與重視，同意與台灣密切合作，引進各項先進技術，與台灣產業攜手共同發展精準醫療更優異的技術和產品。

副總統指出，生技製藥研發能量、高素質的醫療中心及全民健保的大數據跟電子病歷是台灣發展精準醫學的優勢，當把這些技術整合在一起，就能夠使台灣生技醫藥產業發展產生革命性的影響。

工研院與默克合作對台灣生技產業相當重要，副總統表示，雙方合作除提升精準醫療技術跟量產能力外，更重要的是人才培育，預計一年就可培養120位高階生技製藥產程人才。

陳副總統說，對工研院與默克合作相當有信心，希望透過跟默克一起攜手合作，使得台灣生醫產業產品能夠讓全世界看到，更重要是造福全世界、全人類，增進健康福祉。

默克是350歲，工研院是46歲，副總統表示，相信這老少配未來會越來越成功，小國大戰略這策略，可以使台灣製造出符合國際標準的新生代生技醫藥產品，且豎立新生代生技醫藥與國際接軌的里程碑。（編輯：郭萍英）1070507