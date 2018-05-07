〈財經主筆室〉台股迎520與報稅季的多空拔河

外資動態成為近期影響台股最大因素，主要是外資年初至今淨賣超台股金額超過1600億元，但美股在巴菲特加碼買進蘋果股票消息，以及蘋果股價反彈上漲帶動下，上周五美股三大指數全面收紅，美股反彈利多消息讓台股來自外資賣超利空影響稍緩，雖然技術面顯示大盤仍處於區間整理機率大，投資仍宜保守應對較佳，但回歸台股來自國內基本面，上市櫃公司第一季財報揭露、520行情以及5月報稅賣股繳稅等多空因素，應該是5月影響台股的最大的三個觀察重點。

台股過去十年的5月行情十分熱鬧，520總統就職資金行情、報稅賣股繳稅等多空因素夾雜其中，台股走勢漲跌互見，但最近5年的5月台股走勢可是漲多於跌，除了2015年5月單月月線出現收黑外，其餘5月行情都是紅盤走勢作收，尤其是自2017年5月台股指數站上萬點之後，至今從未回跌至萬點之下，也就是維持一年的台股萬點行情，到了今年520更有跌不得的壓力。

今年的520行情會被樂觀預期，主要是來自資金面的利多，勞動基金日前招標的420億元委外代操案，主管機關預計5月10日左右就會邀集簽約各方座談，最快也許中旬資金就可以順利入市，若加計去年第一季敲定，包括新舊制各約350億元、勞保年金70億元，合計高達770億元委外代操案，已順利撥交350億元予得標的七家投信，若再加計退撫基金過去順利招標，但還未撥款資金，合計政府基金至少有逾千億元銀彈可伺機進場運用，成為今年520行情的最大靠山。

520行情雖然被樂觀預期，來自基本面的多空因素卻也不能輕忽，尤其上市櫃公司2018年第一季財報，依規定必須在5月15日最後截止日前公告，雖然已有不少重量級公司已發布業績，例如晶圓龍頭台積電首季營收2480.8億元，稅後純益897.9億元，每股盈餘3.46元，雖然營運表現淡季不淡，但日前法說會發表對第二季營運不樂觀說法，導致台積電股票近期遭到外資大砍持股。所以隨著各上市櫃公司財報陸續揭露，尤其部份產業對匯損的影響都會在財報中揭露，結果對股價的影響將出現立竿見影的效果，短期台股即便陷於區間整理盤局，個別公司股票價格也許會出現不小的波動。

2017年綜合所得稅申報已經開始，結算申報截至日為6月1日，去年的報稅戶數就已達620萬戶以上，今年也將續創新高，台股在報稅季節，向來被視為有來自賣股繳稅的壓力，這個賣股壓力除了來自公司大股東外，包括市場實戶、上班的OL族群，甚至散戶的婆婆媽媽，都可能為了繳稅而賣出手中持有的股票，所以5月行情向來較容易受到來自繳稅報股的壓抑，尤其愈接近月底的報稅截止期，更是被市場當作話題。