雲林新住民原創繪本  下鄉巡迴分享愛

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）雲林縣政府長期推動新住民親子共讀會，並鼓勵新住民姐妹踴躍創作。由雲林縣5位新住民以「在台灣的生活為主題」創作的雙語繪本：《我在雲林·不孤單》《愛上台灣留在雲林》6日舉辦發表會。

雲林縣長李進勇致詞時表示，縣府4年來辦理新住民親子讀書會，引導過程中發現學員在閱讀繪本時，會想試著繪出想表達的故事，去年起以「在台灣的生活」為題材鼓勵新住民姐妹創作，在15位創作中，遴選出5位新住民姐妹的作品，彙整出版2本以中文-印尼文及中文-越南文兩種雙語主題的新住民繪本。

「哇！我的創作繪本真的被選中印在繪本書上了，真的很謝謝雲林縣政府辦理這繪本創作，我把我心中的話全都畫出來。」、「我覺得參加繪本創作讀書會很開心，因為可以分享我的故事給大家。」得知自己的作品獲選將被出版，新住民姐妹掩不住笑意，希望透過繪本與大家分享留在雲林不孤單的心情。

5位新住民姐妹李遠萍、陳麗妮、陳莎莉、潘紅霜、阮麗娟今年起將帶著作品下鄉並分享在台灣的故事。

秘書長黃玉霜表示，雲林縣約有15000多位新住民朋友，藉由提供學習及情感交流的管道，鼓勵新住民利用閱讀及創作記錄在臺新生活，並在文化處3樓設置多元文化區，購置越南、印尼、馬來西亞、泰國，緬甸、柬埔寨的多國語言書籍共計2058冊提供借閱。

由雲林縣5位新住民創作彙整的新住民雙語繪本：《我在雲林·不孤單》《愛上台灣留在雲林》6日舉辦發表會（雲林縣政府提供）